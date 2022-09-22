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Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜNLER! 2022 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, ne kadar veriyor?
Giriş Tarihi: 22.09.2022 08:21 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 08:22

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜNLER! 2022 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, ne kadar veriyor?

En yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi, araştırma konusu olmaya devam ediyor. Müşterilerini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar, emekli promosyon kampanyalarını eylül ayı için yeniledi. Böylece en yüksek emekli promosyon ücreti, ek ödemelerle birlikte 10 bin TL'yi bulurken son başvuru tarihi de Eylül ayının sonuna kadar uzatıldı. Bu noktada henüz başvuruda bulunmamış olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ''En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, ne kadar veriyor?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi 2022 güncel emekli promosyon kampanyaları...

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜNLER! 2022 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, ne kadar veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri, ek gelir elde etmek isteyen milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Bankaların promosyon yarışı tüm hızıyla devam ederken güncel emekli promosyon veren bankalar listesi araştırılıyor. Ek ödemelerle 10 Bin TL'yi bulan promosyon kampanyaları için son haftaya girildi. Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, ING, Ziraat, Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank gibi bankaların kampanyaları, 30 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte, 2022 en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi…

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜNLER! 2022 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, ne kadar veriyor?

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ KATLANDI!

Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA emekli promosyon kampanyalarını Eylül ayı için güncelledi.

Buna göre; müşteri kazanmak için kıyasıya yarışan bankaların emekli promosyon kampanyaları için başvurular, 30 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek.

Bu kapsamda en yüksek promosyon veren bankaları merak eden milyonlarca emekli, sorgulama işlemlerine devam ediyor. İşte banka banka güncel emekli maaş promosyonu rakamları...

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EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜNLER! 2022 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, ne kadar veriyor?

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 10 BİN TL'YE DAYANDI!

Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar, emekli maaşı taşıma işlemi sonrası emeklilere 8 bin TL üzeri ödemeler içeren kampanyalara imza attı. Böylece emekli promosyonu ödemeleri, ek ödemelerle 10 bin TL'ye kadar ulaştı.

Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren ve bankayı tanıdıklarına tavsiye eden emekli vatandaşlar, yaklaşık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek.

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜNLER! 2022 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, ne kadar veriyor?

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…

YAPI KREDİ

2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödeniyor.

Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜNLER! 2022 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, ne kadar veriyor?

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

DENİZBANK

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

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