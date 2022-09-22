EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ KATLANDI!

Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA emekli promosyon kampanyalarını Eylül ayı için güncelledi.

Buna göre; müşteri kazanmak için kıyasıya yarışan bankaların emekli promosyon kampanyaları için başvurular, 30 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek.

Bu kapsamda en yüksek promosyon veren bankaları merak eden milyonlarca emekli, sorgulama işlemlerine devam ediyor. İşte banka banka güncel emekli maaş promosyonu rakamları...