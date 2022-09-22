En yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi, araştırma konusu olmaya devam ediyor. Müşterilerini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar, emekli promosyon kampanyalarını eylül ayı için yeniledi. Böylece en yüksek emekli promosyon ücreti, ek ödemelerle birlikte 10 bin TL'yi bulurken son başvuru tarihi de Eylül ayının sonuna kadar uzatıldı. Bu noktada henüz başvuruda bulunmamış olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ''En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, ne kadar veriyor?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi 2022 güncel emekli promosyon kampanyaları...