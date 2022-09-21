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Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYONLARI BANKA BANKA LİSTE - En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte Eylül 2022 banka banka promosyonlar!
Giriş Tarihi: 21.09.2022 07:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 07:47

EMEKLİ PROMOSYONLARI BANKA BANKA LİSTE - En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte Eylül 2022 banka banka promosyonlar!

Banka banka emekli promosyon ücretleri halen başvuruda bulunmamış vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB ve diğer tüm bankalar kendi bünyelerine müşteri çekmek amacıyla 7500 TL'ye kadar kampanyalar duyurmuştu. Bu noktada ise "Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?" sorusu yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu dev kampanyaların süresi 31 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı. İşte bankaların emekli promosyon ücretleri ve son başvuru tarihi gibi tüm detaylar.

EMEKLİ PROMOSYONLARI BANKA BANKA LİSTE - En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte Eylül 2022 banka banka promosyonlar!

Emekli promosyon teklifleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Rekor teklifler son iki aydır vatandaşlar tarafından değerlendirilmek üzere inceleniyor. Bilindiği üzere yoğun ilgi sonrası bankalar başvuru süresini 31 Eylül tarihine kadar uzatmıştı. En yüksek emekli promosyonu veren banka araştırmasına çıkan binlerce emekliye özel hazırladığımız içeriğimizde banka banka ücretleri sıraladık. İşte hangi banka ne kadar promosyon veriyor sorunun yanıtı ve detaylar.

EMEKLİ PROMOSYONLARI BANKA BANKA LİSTE - En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte Eylül 2022 banka banka promosyonlar!

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ KATLANDI!

Müşteri kazanmak için kıyasıya yarışan bankaların emekli promosyon kampanyaları için başvurular, Eylül ayının sonuna kadar devam edecek.

Bu kapsamda en yüksek promosyon veren bankaları merak eden milyonlarca emekli, sorgulama işlemlerine başladı. İşte güncel rakamlar...

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EMEKLİ PROMOSYONLARI BANKA BANKA LİSTE - En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte Eylül 2022 banka banka promosyonlar!

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 10 BİN TL'YE DAYANDI!

Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar, emekli maaşı taşıma işlemi sonrası emeklilere 8 bin TL üzeri ödemeler içeren kampanyalara imza attı. Böylece emekli promosyonu ödemeleri, ek ödemelerle 10 bin TL'ye kadar ulaştı.

Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren ve bankayı tanıdıklarına tavsiye eden emekli vatandaşlar, yaklaşık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek.

EMEKLİ PROMOSYONLARI BANKA BANKA LİSTE - En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte Eylül 2022 banka banka promosyonlar!

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI!

Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Böylece emekli maaş promosyonu kampanyaları için son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak belirlendi.

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

EMEKLİ PROMOSYONLARI BANKA BANKA LİSTE - En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte Eylül 2022 banka banka promosyonlar!

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…

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