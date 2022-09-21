Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYONLARI BANKA BANKA LİSTE - En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte Eylül 2022 banka banka promosyonlar!

Giriş Tarihi: 21.09.2022 07:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 07:47

EMEKLİ PROMOSYONLARI BANKA BANKA LİSTE - En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte Eylül 2022 banka banka promosyonlar!

Banka banka emekli promosyon ücretleri halen başvuruda bulunmamış vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB ve diğer tüm bankalar kendi bünyelerine müşteri çekmek amacıyla 7500 TL'ye kadar kampanyalar duyurmuştu. Bu noktada ise "Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?" sorusu yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu dev kampanyaların süresi 31 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı. İşte bankaların emekli promosyon ücretleri ve son başvuru tarihi gibi tüm detaylar.