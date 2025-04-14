EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNDEMDE: Nisan 2025 en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, güncel tutarlar kaç TL?

2025 Nisan ayının gelmesiyle birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını yeniledi. Hem özel hem kamu bankaları, emekli maaşını taşıyan müşterilere yüksek tutarlarda ödeme teklif ederek öne çıkmaya çalışıyor. Yeni dönemde bankasını değiştirmeyi düşünen emekliler için çeşitli avantajlar sunulurken, ödemeler 24.000 TL seviyesine kadar ulaşıyor. İşte, bankaların güncel promosyon fırsatları...