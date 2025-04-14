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Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:09

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNDEMDE: Nisan 2025 en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, güncel tutarlar kaç TL?

Nisan ortasına yaklaşırken bankalar, emekli müşterilere yönelik promosyon yarışını hızlandırdı. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emeklilere, özel fırsatlar ve yüksek seviyelere ulaşan ödemeler sunuluyor. Bazı bankalar 24.000 TL'ye kadar promosyon teklif ederken, tercih edilen bankaya göre bu tutar değişiklik gösterebiliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte en güncel emekli promosyonu 2025 ve bankaların sunduğu avantajlar…

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNDEMDE: Nisan 2025 en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, güncel tutarlar kaç TL?

2025 Nisan ayının gelmesiyle birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını yeniledi. Hem özel hem kamu bankaları, emekli maaşını taşıyan müşterilere yüksek tutarlarda ödeme teklif ederek öne çıkmaya çalışıyor. Yeni dönemde bankasını değiştirmeyi düşünen emekliler için çeşitli avantajlar sunulurken, ödemeler 24.000 TL seviyesine kadar ulaşıyor. İşte, bankaların güncel promosyon fırsatları...

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNDEMDE: Nisan 2025 en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, güncel tutarlar kaç TL?

BANKA BANKA YENİ PROMOSYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Nisan ayına girilmesiyle birlikte emekli promosyonlarında rakamlar yeniden şekillendi. Bazı bankaların teklifleri 24.000 TL'ye kadar yükselirken, cazip fırsatlar dikkat çekiyor.

İşte kamu ve özel bankaların 2025 Nisan itibarıyla sunduğu güncel promosyon tutarları:

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EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNDEMDE: Nisan 2025 en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, güncel tutarlar kaç TL?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNDEMDE: Nisan 2025 en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, güncel tutarlar kaç TL?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNDEMDE: Nisan 2025 en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, güncel tutarlar kaç TL?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.