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EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNDEMDE: Nisan 2025 en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, güncel tutarlar kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
09:09
EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNDEMDE: Nisan 2025 en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, güncel tutarlar kaç TL?
Nisan ortasına yaklaşırken bankalar, emekli müşterilere yönelik promosyon yarışını hızlandırdı. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emeklilere, özel fırsatlar ve yüksek seviyelere ulaşan ödemeler sunuluyor. Bazı bankalar 24.000 TL'ye kadar promosyon teklif ederken, tercih edilen bankaya göre bu tutar değişiklik gösterebiliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte en güncel emekli promosyonu 2025 ve bankaların sunduğu avantajlar…