Kasım ayında emeklilere sunulan promosyon fırsatlarında bankaların açıkladığı rakamlar dikkat çekiyor. Maaş tutarına, üç yıl boyunca maaş alma taahhüdüne ve ek kampanya koşullarına göre değişen ödemelerde yalnızca nakit promosyon değil, farklı avantajlar da öne çıkıyor. Bankaların güncel kampanyaları ve emeklilere sunduğu ödeme seçenekleri merak ediliyor.