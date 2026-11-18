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Emekli promosyonlarında yeni rakamlar açıklandı! Kasım ayında hangi banka ne kadar veriyor?
Giriş Tarihi: 18.11.2026 11:38
Emekli promosyonlarında yeni rakamlar açıklandı! Kasım ayında hangi banka ne kadar veriyor?
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşıyarak ek gelir elde etmek isteyen milyonlarca vatandaş için Kasım ayı kampanyaları yakından takip ediliyor. Bankalar, emekli müşterilerini bünyelerine katmak ve mevcut müşterilerini korumak amacıyla promosyon tutarlarını güncellerken bazı kampanyalarda toplam ödeme miktarı 35 bin TL seviyesine kadar ulaşıyor.