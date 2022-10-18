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Giriş Tarihi: 18.10.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 15:58

Emekli promosyonu ödemesi almak için son günler! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL, maaş taşıma şartları nelerdir?

Emeklilere ek gelir sağlayan emekli maaş promosyonu ödemeleri uzun süredir gündemde yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammı sonrası bankaların promosyon yarışı kızıştı ve ödenen rakamlar, ek ödemelerle 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Ekim ayı ile birlikte promosyon kampanyaları yenilenirken bazı bankalar, ödedikleri tutarları düşürdü. Hal böyleyken en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yerini aldı. Peki, Emekli promosyonu kampanyaları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL, maaş taşıma şartları nelerdir? İşte, TEB, Vakıfbank, ING Bank, Halkbank, Ziraat Bankası emekli maaşı promosyonu ücretleri güncel liste!

Emekli promosyonu ödemesi almak için son günler! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL, maaş taşıma şartları nelerdir?

Banka banka emekli promosyonu ücretleri için araştırmalar devam ediyor. Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere verilen promosyon ücretleri, ek ödemelerle 10 bin TL'yi buluyor. Özel bankaların emekli maaş promosyonu miktarlarını artırmasının ardından kamu bankaları da harekete geçti. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu bankaları promosyon ödemeleri 5 bin TL'ye kadar yükseldi. Bu gelişme sonrası başta Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank olmak üzere tüm bankaların güncel emekli promosyon ücretleri araştırma konusu oldu. Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emekliler, ''En yüksek emekli promosyon ne kadar oldu, son gün ne zaman?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, tüm detaylar…

Emekli promosyonu ödemesi almak için son günler! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL, maaş taşıma şartları nelerdir?

KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU NETLEŞTİ!

Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım 2022 tarihinde yenilenecek.

İşte SGK'nın milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon açıklaması...

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Emekli promosyonu ödemesi almak için son günler! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL, maaş taşıma şartları nelerdir?

Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

Emekli promosyonu ödemesi almak için son günler! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL, maaş taşıma şartları nelerdir?

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Emekli promosyonu ödemesi almak için son günler! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL, maaş taşıma şartları nelerdir?

İŞTE ANLAŞMALI BANKALAR

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

5- Türkiye İş Bankası A.Ş.

6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

7- Akbank T.A.Ş.

8- Denizbank A.Ş.

9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

10- QNB Finansbank A.Ş.

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