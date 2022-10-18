Banka banka emekli promosyonu ücretleri için araştırmalar devam ediyor. Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere verilen promosyon ücretleri, ek ödemelerle 10 bin TL'yi buluyor. Özel bankaların emekli maaş promosyonu miktarlarını artırmasının ardından kamu bankaları da harekete geçti. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu bankaları promosyon ödemeleri 5 bin TL'ye kadar yükseldi. Bu gelişme sonrası başta Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank olmak üzere tüm bankaların güncel emekli promosyon ücretleri araştırma konusu oldu. Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emekliler, ''En yüksek emekli promosyon ne kadar oldu, son gün ne zaman?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, tüm detaylar…