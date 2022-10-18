Emeklilere ek gelir sağlayan emekli maaş promosyonu ödemeleri uzun süredir gündemde yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammı sonrası bankaların promosyon yarışı kızıştı ve ödenen rakamlar, ek ödemelerle 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Ekim ayı ile birlikte promosyon kampanyaları yenilenirken bazı bankalar, ödedikleri tutarları düşürdü. Hal böyleyken en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yerini aldı. Peki, Emekli promosyonu kampanyaları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL, maaş taşıma şartları nelerdir? İşte, TEB, Vakıfbank, ING Bank, Halkbank, Ziraat Bankası emekli maaşı promosyonu ücretleri güncel liste!