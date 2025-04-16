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EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR | 2025 Nisan ayı SSK ve Bağ-Kur en yüksek emekli banka promosyonları ödemeleri kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
09:12
EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR | 2025 Nisan ayı SSK ve Bağ-Kur en yüksek emekli banka promosyonları ödemeleri kaç TL?
Emekli promosyon kampanyaları emekli vatandaşlar için güncellendi. Nisan ayıyla birlikte maaşı başka bankaya taşımak isteyenler özel ve kamu bankalarının fırsatlarını kontrol ediyor. Bazı bankalarda ödemelerde 24 bin TL'ye kadar ulaştı. Tutalar ve kampanyalar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte Nisan 2025 güncel emekli promosyonu fırsatları