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Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR | 2025 Nisan ayı SSK ve Bağ-Kur en yüksek emekli banka promosyonları ödemeleri kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 09:12

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR | 2025 Nisan ayı SSK ve Bağ-Kur en yüksek emekli banka promosyonları ödemeleri kaç TL?

Emekli promosyon kampanyaları emekli vatandaşlar için güncellendi. Nisan ayıyla birlikte maaşı başka bankaya taşımak isteyenler özel ve kamu bankalarının fırsatlarını kontrol ediyor. Bazı bankalarda ödemelerde 24 bin TL'ye kadar ulaştı. Tutalar ve kampanyalar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte Nisan 2025 güncel emekli promosyonu fırsatları

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR | 2025 Nisan ayı SSK ve Bağ-Kur en yüksek emekli banka promosyonları ödemeleri kaç TL?

Bankaların emekli promosyon yarışı devam ediyor. Birçok bankada birbirinden farklı teklifler müşterilere özel fırsatlarla sunulmaya devam ediyor. Nisan ayıyla birlikte bünyesine yeni müşteriler katmak isteyen bankaların kampanyaları belli oldu. İşte, bankaların güncel promosyon fırsatları...

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR | 2025 Nisan ayı SSK ve Bağ-Kur en yüksek emekli banka promosyonları ödemeleri kaç TL?

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI!
Nisan ayına girilmesiyle birlikte emekli promosyonlarında rakamlar yeniden şekillendi. Bazı bankaların teklifleri 24.000 TL'ye kadar yükselirken, cazip fırsatlar dikkat çekiyor.

İşte kamu ve özel bankaların 2025 Nisan itibarıyla sunduğu güncel promosyon tutarları:

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EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR | 2025 Nisan ayı SSK ve Bağ-Kur en yüksek emekli banka promosyonları ödemeleri kaç TL?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR | 2025 Nisan ayı SSK ve Bağ-Kur en yüksek emekli banka promosyonları ödemeleri kaç TL?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR | 2025 Nisan ayı SSK ve Bağ-Kur en yüksek emekli banka promosyonları ödemeleri kaç TL?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.