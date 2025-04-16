EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR | 2025 Nisan ayı SSK ve Bağ-Kur en yüksek emekli banka promosyonları ödemeleri kaç TL?

Bankaların emekli promosyon yarışı devam ediyor. Birçok bankada birbirinden farklı teklifler müşterilere özel fırsatlarla sunulmaya devam ediyor. Nisan ayıyla birlikte bünyesine yeni müşteriler katmak isteyen bankaların kampanyaları belli oldu. İşte, bankaların güncel promosyon fırsatları...