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Haberler Yaşam Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, Bağ-Kur maaş ödemeleri öne mi çekildi?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 12:58

Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, Bağ-Kur maaş ödemeleri öne mi çekildi?

Emekli ve memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyor. Kurban bayramına kısa bir süre kala, emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı 16 milyon emeklinin gündeminde. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda emekli maaşları erken ödenmişti. Bu nedenle bu yıl 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri öne çekilir mi sorusu yanıt arıyor. Bayram tatili boyunca bankalar kapalı olacak. Bu tarihlerin maaş ödemelerine denk geliyor olması sebebiyle maaşların erken ödenip ödenmeyeceği sorgulanıyor. Peki, Emekli ve memur maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? İşte, emekli ve memur maaşlarına ilişkin ayrıntılar…

Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, Bağ-Kur maaş ödemeleri öne mi çekildi?

Emekli maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak tahsis numarasına göre hesaplara aktarılıyor. Bu ay bayram nedeniyle emekli ve memur maaşlarının erken yatıp yatmayacağı ise merak konusu. Normal düzenle emekli maaşları SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor. Memur maaşları ise normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Peki, Emekli ve memur maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? İşte, emekli ve memur maaşlarına ilişkin ayrıntılar…

Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, Bağ-Kur maaş ödemeleri öne mi çekildi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI!

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. " dedi.

Kurban Bayramı yaklaşırken maaşların da erken yatıp yatmayacağı da gündeme geldi. Normal düzenle emekli maaşları SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor.

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Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, Bağ-Kur maaş ödemeleri öne mi çekildi?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE Mİ YATACAK?

Emekli ve memur maaşı ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla hesaplara yatırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında aktarılacak.

Emekli ve memur maaşlarının bayram öncesinde hesaplara aktarılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılıyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri maaşlarını farklı günlerde alıyor. Ödeme takvimi şu şekilde;

Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, Bağ-Kur maaş ödemeleri öne mi çekildi?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, Bağ-Kur maaş ödemeleri öne mi çekildi?

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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