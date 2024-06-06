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Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, Bağ-Kur maaş ödemeleri öne mi çekildi?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
12:58
Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, Bağ-Kur maaş ödemeleri öne mi çekildi?
Emekli ve memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyor. Kurban bayramına kısa bir süre kala, emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı 16 milyon emeklinin gündeminde. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda emekli maaşları erken ödenmişti. Bu nedenle bu yıl 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri öne çekilir mi sorusu yanıt arıyor. Bayram tatili boyunca bankalar kapalı olacak. Bu tarihlerin maaş ödemelerine denk geliyor olması sebebiyle maaşların erken ödenip ödenmeyeceği sorgulanıyor. Peki, Emekli ve memur maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? İşte, emekli ve memur maaşlarına ilişkin ayrıntılar…