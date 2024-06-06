Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı SSK, Bağ-Kur maaş ödemeleri öne mi çekildi?

Emekli maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak tahsis numarasına göre hesaplara aktarılıyor. Bu ay bayram nedeniyle emekli ve memur maaşlarının erken yatıp yatmayacağı ise merak konusu. Normal düzenle emekli maaşları SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor. Memur maaşları ise normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Peki, Emekli ve memur maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? İşte, emekli ve memur maaşlarına ilişkin ayrıntılar…