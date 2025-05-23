Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? 2025 Emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı’ndan önce yatar mı?

Bayram öncesinde, emekli ve memur maaşlarının yatacağı tarih merak edildi. Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Bu nedenler "Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?" soruları yanıt arıyor. İşte, detaylar...