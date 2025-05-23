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Giriş Tarihi: 23.05.2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 17:46

Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? 2025 Emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı’ndan önce yatar mı?

Bayrama kısa bir zaman kala 2025 Emekli ve memur maaşları ödeme tarihi gündem oldu. Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran'da başlayacak. Memur maaşları, her ay 15'inden itibaren hesaplara geçerken, bayram nedeniyle maaşların erken yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Daha önceki yıllarda bayram sebebiyle bazı maaş ödemeleri erken yapılmıştı. Peki, Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı? İşte, detaylar...

Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? 2025 Emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı’ndan önce yatar mı?

Bayram öncesinde, emekli ve memur maaşlarının yatacağı tarih merak edildi. Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Bu nedenler "Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?" soruları yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? 2025 Emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı’ndan önce yatar mı?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Mayıs ayında memur maaşları 15'inden itibaren hesaplara yatırıldı. Emekli aylıkları ödemeleri ise tahsis numarasına göre devam ediyor.

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Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? 2025 Emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı’ndan önce yatar mı?

Emekli ve memur maaş ödemelerinin öne çekilip bayramdan önce ödeneceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı dini bayramlarda maaş ödemeleri, bayram tarihine göre öne çekilmişti.

Konuya ilişkin resmi açıklaması gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? 2025 Emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı’ndan önce yatar mı?

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor.

Emekli Sandığı emeklileri Haziran ayının ilk beş gününde, SSK emeklileri ise 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alıyor. Bağ-Kur emeklilerine ise aylıkları 25'i ile 28'inde yatırılıyor.

Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? 2025 Emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı’ndan önce yatar mı?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

4A SSK Emekli Maaşı Ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.