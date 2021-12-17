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Giriş Tarihi: 17.12.2021 20:59 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 20:59

Emekli yılbaşı ikramiyeleri bu yıl verilecek mi, ne zaman verilecek? 2022 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi var mı?

Türkiye'de milyonlarca emekli 2022 emekli yılbaşı ikramiyesi ile ilgili araştırmalara başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere ikramiye veriliyor. Yeni yıl öncesi ise akıllardaki soru Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, ne zaman yatacak oldu. 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ödemeler yapılacak. Peki, Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, veriliyor mu, ne zaman yatacak? İşte detaylar;

Emekli yılbaşı ikramiyeleri bu yıl verilecek mi, ne zaman verilecek? 2022 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi var mı?

Emeklilere her yıl bayram öncesi ikramiye veriliyor. Merak edilen bir diğer konu ise yılbaşı öncesi emeklilere maaş ikramiyesi verilip verilmeyeceği oldu. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs; Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek ve bu tarihlerden önce emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. Peki, Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

Emekli yılbaşı ikramiyeleri bu yıl verilecek mi, ne zaman verilecek? 2022 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi var mı?

EMEKLİLERE YILDA İKİ KEZ İKRAMİYE VERİLİYOR

Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor.

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Emekli yılbaşı ikramiyeleri bu yıl verilecek mi, ne zaman verilecek? 2022 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi var mı?

YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 1100'er TL ikramiye yatırılacak. Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Emekli yılbaşı ikramiyeleri bu yıl verilecek mi, ne zaman verilecek? 2022 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi var mı?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

Emekli yılbaşı ikramiyeleri bu yıl verilecek mi, ne zaman verilecek? 2022 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi var mı?

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

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