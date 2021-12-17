Emekli yılbaşı ikramiyeleri bu yıl verilecek mi, ne zaman verilecek? 2022 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi var mı?

Türkiye'de milyonlarca emekli 2022 emekli yılbaşı ikramiyesi ile ilgili araştırmalara başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere ikramiye veriliyor. Yeni yıl öncesi ise akıllardaki soru Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, ne zaman yatacak oldu. 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ödemeler yapılacak. Peki, Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, veriliyor mu, ne zaman yatacak? İşte detaylar;