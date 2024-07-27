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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME SORGULAMA: 2024 Temmuz ayı 4A-4B-4C emekli maaş farkları yattı mı, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
10:04
EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME SORGULAMA: 2024 Temmuz ayı 4A-4B-4C emekli maaş farkları yattı mı, nereden sorgulanır?
Emekli maaş farkları yattı mı sorusu ödeme gününün belli olması ardından hak sahiplerinin gündeminde. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulan tarih sonrası en düşük emekli maaşı üzerinden oluşan farkı almak isteyen SSK ve BAĞKUR emeklisi harekete geçti. Emekli zam farkı 2024 temmuz ödeme sorgulama araştırmaları da bu noktada gündemde. 12 bin 500 TL seviyesine çekilen sınır maaşla birlikte ödemeler de yakın mercek altında. Peki; emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ödendi mi?