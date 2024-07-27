Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME SORGULAMA: 2024 Temmuz ayı 4A-4B-4C emekli maaş farkları yattı mı, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:04

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME SORGULAMA: 2024 Temmuz ayı 4A-4B-4C emekli maaş farkları yattı mı, nereden sorgulanır?

Emekli maaş farkları yattı mı sorusu ödeme gününün belli olması ardından hak sahiplerinin gündeminde. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulan tarih sonrası en düşük emekli maaşı üzerinden oluşan farkı almak isteyen SSK ve BAĞKUR emeklisi harekete geçti. Emekli zam farkı 2024 temmuz ödeme sorgulama araştırmaları da bu noktada gündemde. 12 bin 500 TL seviyesine çekilen sınır maaşla birlikte ödemeler de yakın mercek altında. Peki; emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ödendi mi?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME SORGULAMA: 2024 Temmuz ayı 4A-4B-4C emekli maaş farkları yattı mı, nereden sorgulanır?

Yüzde 24,73 oranında ortaya çıkan emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı da 12.500 TL olarak belirlendi. Düşük maaşın artması ardından oluşan emekli zam farkı ödeme sorgulama işlemleri de hız kazandı. 26 Temmuz itibarıyla hesaplarda olacağı duyurulan maaş farkı internet ve telefon bankacılığı ile sorgulanabiliyor. Emekli maaş farkları SSK ve Bağkur özelinde takip ediliyor. Peki; 4A-4B-4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME SORGULAMA: 2024 Temmuz ayı 4A-4B-4C emekli maaş farkları yattı mı, nereden sorgulanır?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

Sosyal Güvenlik Kurumunun " Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." şeklindeki açıklaması ardından hak sahipleri emekli aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yöneldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME SORGULAMA: 2024 Temmuz ayı 4A-4B-4C emekli maaş farkları yattı mı, nereden sorgulanır?

EMEKLİ ZAM FARKI ÖDEME SORGULAMA

4A, 4B, 4C Emekli maaş farkı ödemeleri 26 Temmuz itibarıyla yapıldı. Farklar emekli aylığı alınan banka hesaplarına görülecek. Buna göre internet bankacılığı yöntemiyle ödeme bilgisi sorgulanabiliyor.

Öte yandan telefon bankacılığı ile de ödeme bilgisine ulaşmak mümkün

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME SORGULAMA: 2024 Temmuz ayı 4A-4B-4C emekli maaş farkları yattı mı, nereden sorgulanır?

KİMLER KAÇ AYLIK ÖDEME ALACAK?

SGK tarafından yapılan açıklama şöyle:

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME SORGULAMA: 2024 Temmuz ayı 4A-4B-4C emekli maaş farkları yattı mı, nereden sorgulanır?

2 MİLYONU AŞKIN HAK SAHİBİNİN ÖDEMESİ YAPILDI!

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, 26 Temmuz tarihi itibaıryla hesaplarda.

SON DAKİKA