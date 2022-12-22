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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 BELİRLENİYOR! Gözler o tarihte: SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 16:59

EMEKLİ ZAMMI 2023 BELİRLENİYOR! Gözler o tarihte: SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı ne kadar olacak sorusu gündemin en sıcak konu başlığı olarak öne çıkmaya devam ediyor. Yeni yıla oldukça kısa bir süre kala gelişmeler de yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken yeni maaşlarının ne kadar olacağı Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Bu noktada ise "SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte, emekli maaş zammı 2023 son durum ve detaylar …

EMEKLİ ZAMMI 2023 BELİRLENİYOR! Gözler o tarihte: SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı için kritik sürece girildi. 5 aylık enflasyon verilerine göre emekli zam oranı yüzde 14 olarak hesaplandı. Sosyal refah düzenlemesi ile ek zam konusu da masada yer alırken gelirlerin enflasyonla mücadele kapsamında ciddi şekilde artış yaşayacağı biliniyor. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çeşitli mesajlar geldi. Peki, 2023 emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, Ocak emekli zammı beklentileri ve tüm detaylar.

EMEKLİ ZAMMI 2023 BELİRLENİYOR! Gözler o tarihte: SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 BELİRLENİYOR! Gözler o tarihte: SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

EMEKLİ ZAMMI 2023 BELİRLENİYOR! Gözler o tarihte: SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

EMEKLİ ZAMMI 2023 BELİRLENİYOR! Gözler o tarihte: SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

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