Emekli zammı ne kadar olacak sorusu gündemin en sıcak konu başlığı olarak öne çıkmaya devam ediyor. Yeni yıla oldukça kısa bir süre kala gelişmeler de yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken yeni maaşlarının ne kadar olacağı Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Bu noktada ise "SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte, emekli maaş zammı 2023 son durum ve detaylar …