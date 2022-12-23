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Haberler Yaşam Emekli zammı 2023 için sayılı günler! Ocak zammı sonrası SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 06:25 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 06:30

Emekli zammı 2023 için sayılı günler! Ocak zammı sonrası SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2023 için sayılı günler kaldı. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi en düşük ve en yüksek emekli maaş zammını yeni yılda öğrenecek. 2023 Asgari ücretin de netleşmesinin ardından resmi açıklamalar birer birer gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere; emekli zammı 6 aylık enflasyon oranlarının belirlenmesi sonucunda açıklanıyor. Şimdiye kadar 5 aylık enflasyon oranı belirlenmiş olup zam oranı ise yüzde 14 olarak hesaplandı. Peki; 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri…

Emekli zammı 2023 için sayılı günler! Ocak zammı sonrası SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2023 yılı için asgari ücret rakamı açıklandı. Şimdi ise sırada memur ve emekli zammı rakamları yer alıyor. Enflasyon oranlarının belirlenmesinin ardından emekli maaş zammı da açıklanmış olacak olup gözler Aralık ayı verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamı Ocak ayında belirlenmiş olacak. Peki; Ocak zammı sonrası SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli zammı hesaplama nasıl ve nereden yapılır? İşte emekli zammı 2023 için son gelişmeler.

Emekli zammı 2023 için sayılı günler! Ocak zammı sonrası SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emekli zammı 2023 için sayılı günler! Ocak zammı sonrası SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

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İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

Emekli zammı 2023 için sayılı günler! Ocak zammı sonrası SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

Emekli zammı 2023 için sayılı günler! Ocak zammı sonrası SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

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