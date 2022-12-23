Emekli zammı 2023 için sayılı günler kaldı. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi en düşük ve en yüksek emekli maaş zammını yeni yılda öğrenecek. 2023 Asgari ücretin de netleşmesinin ardından resmi açıklamalar birer birer gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere; emekli zammı 6 aylık enflasyon oranlarının belirlenmesi sonucunda açıklanıyor. Şimdiye kadar 5 aylık enflasyon oranı belirlenmiş olup zam oranı ise yüzde 14 olarak hesaplandı. Peki; 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri…