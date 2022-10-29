Ocak 2023 öncesi emekli zammı hesaplama işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Bilindiği gibi emekli maaşı zam oranı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin enflasyon rakamları ile belirlenecek. 3 aylık enflasyon oranı belli olurken gözler 4. verinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ekim ayı enflasyon oranıyla beraber hem memur hem de emekli zam oranı için daha net bir tablo oluşacak. Bu kapsamda yeni yılda ne kadar maaş alacaklarını merak eden milyonlarca emekli ''2023 Ocak emekli maaş zammı sonrası en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 emekli zammı ne kadar olacak? İşte, emekli zammı son dakika gelişmeleri ve en düşük/en yüksek emekli maaşı hesaplama tablosu!