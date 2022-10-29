Emekli zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip edilen konuların başında geliyor. Emekli zam oranı hesaplama tablosu, enflasyon verileri ile şekilleniyor. 3 aylık verinin belli olmasının ardından sıra Kasım ayının ilk haftasında açıklanacak 4. rakamlara geldi. Ekim ayı enflasyon oranı emekli maaş zammı için belirleyici unsur olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken yeni yılda geçerli olacak maaşlar için araştırmalar sürüyor. Peki, 2023 Ocak emekli maaş zammı ile SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve son dakika gelişmeleri…