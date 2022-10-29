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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 2023 Ocak emekli maaş zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.10.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 15:10

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 2023 Ocak emekli maaş zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2023 öncesi emekli zammı hesaplama işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Bilindiği gibi emekli maaşı zam oranı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin enflasyon rakamları ile belirlenecek. 3 aylık enflasyon oranı belli olurken gözler 4. verinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ekim ayı enflasyon oranıyla beraber hem memur hem de emekli zam oranı için daha net bir tablo oluşacak. Bu kapsamda yeni yılda ne kadar maaş alacaklarını merak eden milyonlarca emekli ''2023 Ocak emekli maaş zammı sonrası en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 emekli zammı ne kadar olacak? İşte, emekli zammı son dakika gelişmeleri ve en düşük/en yüksek emekli maaşı hesaplama tablosu!

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 2023 Ocak emekli maaş zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip edilen konuların başında geliyor. Emekli zam oranı hesaplama tablosu, enflasyon verileri ile şekilleniyor. 3 aylık verinin belli olmasının ardından sıra Kasım ayının ilk haftasında açıklanacak 4. rakamlara geldi. Ekim ayı enflasyon oranı emekli maaş zammı için belirleyici unsur olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken yeni yılda geçerli olacak maaşlar için araştırmalar sürüyor. Peki, 2023 Ocak emekli maaş zammı ile SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 2023 Ocak emekli maaş zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hükümet, gelirleri artıracak ve maaşlara ek zam olarak yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için çalışmalar yapıyor. İşte 2023 Ocak maaş zammı için hesaplanan rakamlar ile enflasyon farkı ve ek zam dahil yeni zamlı emekli maaş tablosu...

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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 2023 Ocak emekli maaş zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZ'DA EMEKLİ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Temmuz zammı ile beraber yüzde 42,35 oranında arttı. En düşük memur zammı resen artışla beraber 9.707 TL olurken, en düşük emekli maaşı ise 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi.

Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 2023 Ocak emekli maaş zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi, yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 2023 Ocak emekli maaş zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sabah.com.tr'den Mete Dirice'nin haberine göre; Ocak 2023'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammı döneminde olduğu gibi 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı alacak.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak.

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