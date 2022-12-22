Emekli zammı 2023 için sayılı günler kaldı. Ocak zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı rakamları netleşmiş olacak. 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından milyonların beklediği emekli zammı yeni rakamlar da belli olacak. Bu kapsamda; emekli zammı hesaplama işlemleri ve ilk tahminler de yapılmaya başlandı. 5 aylık veriler ışığında emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirildi. Peki; 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?