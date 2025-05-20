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Emekli zammı ne zaman belli olacak? 4 Aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:44
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
07:44
Emekli zammı ne zaman belli olacak? 4 Aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2025 Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekli zamları gündemde ön sıralarda yer alıyor. Milyonlarca emekli, 6 aylık enflasyon farkının nasıl şekilleneceğini merakla takip ediyor. Nisan ayı enflasyonu aylık yüzde 3,00 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon oranı yüzde 37,86'ya geriledi. Emekli maaşlarına yapılacak zam, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerine göre netlik kazanacak. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni maaşlar için hesaplamalar başladı. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Temmuz'da ne kadar zam alacak ,en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...