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Haberler Yaşam Emekli zammı ne zaman belli olacak? 4 Aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:44 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 07:44

Emekli zammı ne zaman belli olacak? 4 Aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekli zamları gündemde ön sıralarda yer alıyor. Milyonlarca emekli, 6 aylık enflasyon farkının nasıl şekilleneceğini merakla takip ediyor. Nisan ayı enflasyonu aylık yüzde 3,00 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon oranı yüzde 37,86'ya geriledi. Emekli maaşlarına yapılacak zam, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerine göre netlik kazanacak. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni maaşlar için hesaplamalar başladı. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Temmuz'da ne kadar zam alacak ,en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...

Emekli zammı ne zaman belli olacak? 4 Aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam tartışmaları devam ederken, son 4 aylık enflasyon verileri paylaşıldı. Emeklilerin maaşları yıl içinde iki defa güncelleniyor ve zam oranı, 6 aylık enflasyon farkının tamamlanmasıyla kesinleşiyor. Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon rakamları açıklanır açıklanmaz, zam oranı netleşecek. Peki, Temmuz ayında emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte güncel zam tahminleri...

Emekli zammı ne zaman belli olacak? 4 Aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok gelir kalemini etkileyen Nisan ayı enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşıldı.

Verilere göre, Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 37,86 seviyesinde gerçekleşti.

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Emekli zammı ne zaman belli olacak? 4 Aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, martta yüzde 2,46 ve nisan ayında yüzde 3,00 artan enflasyon verileriyle birlikte, ilk dört aylık toplam oran yüzde 13,36 oldu.

İşte aylara göre yıllık ve aylık enflasyon verileri:

Ocak 2025: Yıllık %42,12 – Aylık %5,03

Şubat 2025: Yıllık %39,05 – Aylık %2,27

Mart 2025: Yıllık %38,10 – Aylık %2,46

Nisan 2025: Yıllık %37,86 – Aylık %3,00

Emekli zammı ne zaman belli olacak? 4 Aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 aylık kesinleşen oranlara göre maaşlara uygulanacak zam şu şekilde:

  • Toplam enflasyon: 13,36
  • SSK, Bağkur emeklilerine uygulanacak zam: 13,36
  • Memur ve emeklilerine uygulanacak zam: 12,29
Emekli zammı ne zaman belli olacak? 4 Aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kesinleşen 4 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı yüzde 13,36 zamla beraber 16 bin 402 liraya kadar çıkıyor. 6 aylık enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşına yüzde 18,09 zam uygulanacak. Böylelikle 14 bin 469 liralık maaş 17 bin lirayı aşıyor.