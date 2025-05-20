Emekli zammı ne zaman belli olacak? 4 Aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kesinleşen 4 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı yüzde 13,36 zamla beraber 16 bin 402 liraya kadar çıkıyor. 6 aylık enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşına yüzde 18,09 zam uygulanacak. Böylelikle 14 bin 469 liralık maaş 17 bin lirayı aşıyor.