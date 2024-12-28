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EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR! "Emekli maaşı zammı için son 1 veri kaldı!" 2025 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
15:56
EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR! "Emekli maaşı zammı için son 1 veri kaldı!" 2025 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, yılın son günlerinde gündemin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, gözler aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan düzenlemeyle en düşük maaş 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Şimdi ise, Ocak ayında yapılacak yeni artışın oranı merakla bekleniyor. Peki, 2025 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 5 aylık enflasyon farkı ile 4A, 4B, 4C emekli maaşı zammı hesap tablosu...