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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR! "Emekli maaşı zammı için son 1 veri kaldı!" 2025 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 15:56

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR! "Emekli maaşı zammı için son 1 veri kaldı!" 2025 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, yılın son günlerinde gündemin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, gözler aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan düzenlemeyle en düşük maaş 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Şimdi ise, Ocak ayında yapılacak yeni artışın oranı merakla bekleniyor. Peki, 2025 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 5 aylık enflasyon farkı ile 4A, 4B, 4C emekli maaşı zammı hesap tablosu...

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR! Emekli maaşı zammı için son 1 veri kaldı! 2025 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 yılı Ocak ayında uygulanacak emekli maaş zammı için beklentiler giderek artıyor. TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, gözler şimdi Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacak maaş artışı oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapacakları açıklamalarla netlik kazanacak. Peki, Ocak 2025'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak?

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR! Emekli maaşı zammı için son 1 veri kaldı! 2025 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

2025 yılında Ocak ayından itibaren geçerli olacak emekli maaşı zammı aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

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EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR! Emekli maaşı zammı için son 1 veri kaldı! 2025 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ZAMMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası emekli maaşı zammı için yaptığı konuşmada;

"2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmiştik. Bu sene boyunca Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. 16 Aralık'ta Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarıyla bir araya geldik hem kendilerine teşekkür ettik hem de hasbıhal ettik.

Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda bol keseden söz verip, göreve gelince sözünü unutanlardan değiliz. Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız." ifadelerine yer verdi.

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR! Emekli maaşı zammı için son 1 veri kaldı! 2025 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR! Emekli maaşı zammı için son 1 veri kaldı! 2025 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılının son enflasyon verileri TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Böylece, Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

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