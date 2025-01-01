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EMEKLİ ZAMMI OCAK HESAPLAMA 2025:12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar ne kadar alacaklar?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
12:05
EMEKLİ ZAMMI OCAK HESAPLAMA 2025:12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar ne kadar alacaklar?
Emekli maaşı 2025 Ocak zammı sorgulanmaya başladı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte 6.enflasyon verisi için geri sayım başladı. Yılda iki kez artan maaşlar için SSK-Bağkur hesaplama tablosu merakla bekleniyor. Gözler Bakan Işıkhan'dan gelecek açıklamalara yönelmişken yaklaşık 16 milyon emeklinin beklediği yeni zam için açıklanan 5 veriyle 4A-4B-4C emekli maaş zammı tablosu oluşturuldu. Peki; emekli aylığı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?