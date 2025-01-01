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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI OCAK HESAPLAMA 2025:12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar ne kadar alacaklar?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 12:05

EMEKLİ ZAMMI OCAK HESAPLAMA 2025:12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar ne kadar alacaklar?

Emekli maaşı 2025 Ocak zammı sorgulanmaya başladı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte 6.enflasyon verisi için geri sayım başladı. Yılda iki kez artan maaşlar için SSK-Bağkur hesaplama tablosu merakla bekleniyor. Gözler Bakan Işıkhan'dan gelecek açıklamalara yönelmişken yaklaşık 16 milyon emeklinin beklediği yeni zam için açıklanan 5 veriyle 4A-4B-4C emekli maaş zammı tablosu oluşturuldu. Peki; emekli aylığı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI OCAK HESAPLAMA 2025:12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar ne kadar alacaklar?

Yeni yıla girişle birlikte bu yılın ilk 6 ayında geçerli olacak maaşlar için enflasyon oranları gündeme geliyor. Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olan vatandaşlar yeni yılda alacaklara zammı araştırıyor. Açıklanan 5 aylık veriyle SSK-Bağkur için zam tablosu oluşturuldu. İşte en düşük emekli maaşı 4A-4B-4C hesaplama tablosu

EMEKLİ ZAMMI OCAK HESAPLAMA 2025:12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar ne kadar alacaklar?

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLUYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde duyuruyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü netleşecek.

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EMEKLİ ZAMMI OCAK HESAPLAMA 2025:12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar ne kadar alacaklar?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.

EMEKLİ ZAMMI OCAK HESAPLAMA 2025:12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar ne kadar alacaklar?

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 16,47; MEMUR ZAMMI YÜZDE 12,23 OLACAK

Bu tahmin gerçekleşirse, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16,47, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 5,88 enflasyon farkıyla yüzde 12,23 olacak. En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 44 bin liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 739 liraya yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI OCAK HESAPLAMA 2025:12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar ne kadar alacaklar?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.
2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.
Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."

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