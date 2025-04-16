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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 3 aylık veri belli oldu! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 06:11
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
06:11
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 3 aylık veri belli oldu! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Temmuz ayı yaklaştıkça milyonlarca emeklinin gözü maaş zammı hesaplamalarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren Temmuz 2025 zammı için enflasyon verileri belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay açıkladığı enflasyon oranlarıyla birlikte maaşlara yapılacak artış da netleşmeye başlayacak. Emekliler, "Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek?" sorularına yanıt arıyor.