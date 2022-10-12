EMEKLİLER DİKKAT: SGK AÇIKLADI! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, nasıl alınır? İşte banka banka güncel emekli promosyon ücretleri

Milyonlarca emekliye ek gelir sağlayan emekli promosyon ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emekli maaş promosyonları için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) flaş bir hamle geldi. Müşteri kazanmak isteyen bankaların birbiriyle yarışa girerek 10 bin liraya kadar ödeme yaptıkları emekli promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oldu. SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle asgari promosyon tutarları güncellendi. Öte yandan emekli maaş promosyonları kamu bankaları için 5 bin liraya kadar yükseldi. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, nasıl alınır? İşte banka banka güncel emekli promosyon ücretleri…