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Giriş Tarihi: 12.10.2022 15:01 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 15:01

EMEKLİLER DİKKAT: SGK AÇIKLADI! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, nasıl alınır? İşte banka banka güncel emekli promosyon ücretleri

Emekli promosyon son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Bu noktada ''Emekli promosyon ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt aranırken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) promosyon ödemeleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. SGK tarafından yapılan açıklamada promosyon miktarı için asgari tutarın belirlendiği bildirilirken 19 banka açıklandı. Bu gelişme sonrası ''Emekli promosyon ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatar, nasıl alınır?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası ve tüm bankaların emekli promosyon ücretleri

EMEKLİLER DİKKAT: SGK AÇIKLADI! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, nasıl alınır? İşte banka banka güncel emekli promosyon ücretleri

Milyonlarca emekliye ek gelir sağlayan emekli promosyon ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emekli maaş promosyonları için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) flaş bir hamle geldi. Müşteri kazanmak isteyen bankaların birbiriyle yarışa girerek 10 bin liraya kadar ödeme yaptıkları emekli promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oldu. SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle asgari promosyon tutarları güncellendi. Öte yandan emekli maaş promosyonları kamu bankaları için 5 bin liraya kadar yükseldi. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, nasıl alınır? İşte banka banka güncel emekli promosyon ücretleri

EMEKLİLER DİKKAT: SGK AÇIKLADI! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, nasıl alınır? İşte banka banka güncel emekli promosyon ücretleri

KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU NETLEŞTİ!

Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

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EMEKLİLER DİKKAT: SGK AÇIKLADI! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, nasıl alınır? İşte banka banka güncel emekli promosyon ücretleri

İşte SGK'nın milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon açıklaması...

Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

EMEKLİLER DİKKAT: SGK AÇIKLADI! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, nasıl alınır? İşte banka banka güncel emekli promosyon ücretleri

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EMEKLİLER DİKKAT: SGK AÇIKLADI! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, nasıl alınır? İşte banka banka güncel emekli promosyon ücretleri

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

5- Türkiye İş Bankası A.Ş.

6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

7- Akbank T.A.Ş.

8- Denizbank A.Ş.

9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

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