EMEKLİLER DİKKAT: SGK AÇIKLADI! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, nasıl alınır? İşte banka banka güncel emekli promosyon ücretleri

Emekli promosyon son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Bu noktada ''Emekli promosyon ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt aranırken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) promosyon ödemeleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. SGK tarafından yapılan açıklamada promosyon miktarı için asgari tutarın belirlendiği bildirilirken 19 banka açıklandı. Bu gelişme sonrası ''Emekli promosyon ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatar, nasıl alınır?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası ve tüm bankaların emekli promosyon ücretleri…