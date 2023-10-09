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Haberler Yaşam 29 Ekim'de Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi 2023? Kabine Toplantısı ile bekleniyor! Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 14:42

29 Ekim'de Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi 2023? Kabine Toplantısı ile bekleniyor! Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi Kabine Toplantısı ile gündemdeki yerini aldı. ''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.'' Şeklinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine kararları bekleniyor. Milyonlarca vatandaş emekli zammı yanı sıra ''emekliye Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi, var mı'' sorularına yanıt arıyor. 29 Ekim yaklaşırken 100. Yıla özel emekli ikramiyesi için araştırmalar sürüyor. Peki, 2023 emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? İşte, detaylar…

29 Ekim’de Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi 2023? Kabine Toplantısı ile bekleniyor! Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi sorusu son dakika yanıt arıyor. 9 Ekim Kabine Toplantısı kararları ile beklenen memur ve emekliye müjde için heyecan dorukta. Milyonlarca vatandaş müjdede ikramiye konusu üzerinde duruyor. Öte yandan emekliye ek zam da araştırılanlar arasında. Peki, emekliye Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar olacak, kaç TL? İşte, merak edilenler...

29 Ekim’de Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi 2023? Kabine Toplantısı ile bekleniyor! Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE MÜJDE: KABİNEDE AÇIKLANACAK!

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sıradaki toplantıda memur ve emekliye müjde verileceğini açıkladı:

''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.''

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29 Ekim’de Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi 2023? Kabine Toplantısı ile bekleniyor! Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

29 Ekim’de Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi 2023? Kabine Toplantısı ile bekleniyor! Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ, NE ZAMAN?

Emekliye ek zam çalışmaları yanı sıra dikkat çelen br çalışma daha milyonlar tarafından konuşuluyor. Buna göre 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemesi için 29 Ekim öncesi azırlıklar başladı.

İki bakanlık da çalışmalarını sürdürüyor.

29 Ekim’de Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi 2023? Kabine Toplantısı ile bekleniyor! Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli ikramiyesinde 5 bin TL rakamı konuşulurken henüz detaylar netleşmedi. Konunun Kabine Toplantısı ile netleşmesi bekleniyor.

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