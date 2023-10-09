29 Ekim’de Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi 2023? Kabine Toplantısı ile bekleniyor! Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi Kabine Toplantısı ile gündemdeki yerini aldı. ''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.'' Şeklinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine kararları bekleniyor. Milyonlarca vatandaş emekli zammı yanı sıra ''emekliye Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi, var mı'' sorularına yanıt arıyor. 29 Ekim yaklaşırken 100. Yıla özel emekli ikramiyesi için araştırmalar sürüyor. Peki, 2023 emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? İşte, detaylar…