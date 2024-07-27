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Emekliye kredi yalanıyla vurgun: Onlarca kişiyi mağdur ettiler! 30-954 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi
Giriş Tarihi: 27.07.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
08:06
Emekliye kredi yalanıyla vurgun: Onlarca kişiyi mağdur ettiler! 30-954 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi
Ankara'da, 'Kredi alamayan memurlara, emeklilere ve kamu görevlilerine kredi çıkarılır' ilanıyla nakit para verdikleri 99 kişiye yüksek faiz uygulayarak senet ve fatura imzalatan, ardından da maaşlarına haciz getiren 7 kişi hakkında 30-954 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.