Emine Erdoğan "Afrika Seyahatlerim" kitabını anlattı: Acılarla değil başarılarla konuşulan bir Afrika...

Kitabınızda 'Afrika bazen de kadraja sığdırılan insanlık ayıplarının sahibine ödüller kazandırdığı fotoğraf albümü demekti. Bu durum benim için ilk Afrika seyahatimde sonsuza kadar değişti' diyorsunuz. Bir fotoğraf karesinde ya da resimde siz Afrika'yı nasıl resmederdiniz?
Böyle bir karede ben, geçmiş acıları ve onların bugün de hissedilen tortularını değil, eğitimden sağlığa, her alanda gerekli altyapıya kavuşmuş bir Afrika görmek isterdim.
İnsan haklarının, kadın haklarının ve çocuk haklarının kimseyi ıskalamadığı, temel ihtiyaçların artık bir ölüm kalım meselesi olmadığı bir Afrika, sadece Afrikalılar için değil, tüm dünya için çok önemli. Çünkü bir yerden fiziksel olarak uzak olmamız, orada yaşanan acılardan uzak kaldığımız anlamına gelmiyor. Yeryüzünde adalet, barış ve yüzlerdeki tebessüm arttıkça, tüm insanlık bu atmosferden istifade ediyor.