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  • Yağmur sonrası hasar ortaya çıktı! Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

sonrası hasar ortaya çıktı! ’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

Dün yağan İstanbul'da birçok işyerini olumsuz yönde etkiledi. Özellikle de İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan 'ndeki yeraltı çarşısı, yağan yağmura teslim oldu. Çarşıyı basan su, tüm dükkanları büyük ölçüde zarara uğrattı. Yağmur sonrası ortaya çıkan hasar belli olmaya başladı. Esnaflar zararın karşılanmasını talep etti. Eminönü alt geçit çarşısında temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürerken, çarşı esnafı su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi.

Giriş Tarihi: 18.08.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 17:30
Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

Dün öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası al geçidi çarşısı sular altında kalmış, esnafın mallarının büyük kısmı kullanılamayacak hale gelmişti.

Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

Bugün çarşı esnafı dükkanlarda meydana gelen hasarı tespit etmek ve dükkanlarını temizlemek için kepenk açtı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte su baskınının verdiği hasar gözler önüne serildi.

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Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

Çarşı esnafı su baskınından geriye kalan ürünlerini kurtarmaya çalışırken, temizlik çalışmaları da son hızıyla devam etti. sularıyla dolan alt geçit çarşısından çıkartılan kullanılamaz hale gelmiş eşyalar çöp torbalarına doldurularak kamyonlara taşındı.

Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

"AYAKKABILAR KURUDUKTAN SONRA HASARIN BOYUTUNU GÖRECEĞİZ"
Çarşı esnafının bazıları su baskınından kurtarabildikleri ayakkabıları alt geçidin merdivenlerine sererek güneşte kurumaya bıraktı.

Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

Çarşı esnaflarından Zafer Yavuz, "Bütün mallarımız ıslandı, gitti. , çamur, rögardan gelen pis sular hep burada birikti. Gördüğünüz gibi, ayakkabıları dışarı aldık ve kurumalarını bekliyoruz. Kuruduktan sonra hasarın boyutunu görebileceğiz. Amacımız, kullanabileceğimiz yani satışa elverişli ürün olup olmadığını öğrenmek, çünkü kurumadan bunu tespit edebilmek çok zor. Hasarla ilgili tahmini bir rakam verebilmek çok zor. Bu yüzden kurutacağız, bekleyip göreceğiz. Satabileceğimiz ürünleri tespit edeceğiz. Biz dürüst bir şekilde ticaret yapmaya çalışan kişileriz. İnsanlara bozuk malları satmamak için elimizden geleni yapacağız. İçerisi temizleniyor, pislikten kurtulmaya çalışıyoruz. O zaman hasarın boyutunu daha rahat bir şekilde göreceğiz" dedi.

Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

alt geçit çarşısında temizlik ve hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürerken vatandaşlar ve turistler de olan biteni merakla izledi, cep telefonlarına kaydetti.

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Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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