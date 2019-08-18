Yağmur sonrası hasar ortaya çıktı! Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi!

Çarşı esnaflarından Zafer Yavuz, "Bütün mallarımız ıslandı, gitti. Yağmur, çamur, rögardan gelen pis sular hep burada birikti. Gördüğünüz gibi, ayakkabıları dışarı aldık ve kurumalarını bekliyoruz. Kuruduktan sonra hasarın boyutunu görebileceğiz. Amacımız, kullanabileceğimiz yani satışa elverişli ürün olup olmadığını öğrenmek, çünkü kurumadan bunu tespit edebilmek çok zor. Hasarla ilgili tahmini bir rakam verebilmek çok zor. Bu yüzden kurutacağız, bekleyip göreceğiz. Satabileceğimiz ürünleri tespit edeceğiz. Biz dürüst bir şekilde ticaret yapmaya çalışan kişileriz. İnsanlara bozuk malları satmamak için elimizden geleni yapacağız. İçerisi temizleniyor, pislikten kurtulmaya çalışıyoruz. O zaman hasarın boyutunu daha rahat bir şekilde göreceğiz" dedi.