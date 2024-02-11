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Emir Faruk Ağa’nın ölümünde acı detay: Meğer kazadan dakikalar önce…
Giriş Tarihi: 11.02.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
16:05
Emir Faruk Ağa’nın ölümünde acı detay: Meğer kazadan dakikalar önce…
Yürekleri yakan olay Bursa'da yaşanmıştı. Otomobillerinin lastiğinin patlaması sonucu araçlarını sağ şeride çekip değişim yapmak isteyen 3 gençten Emir Faruk Ağa'nın (25) ölümüne neden olan alkollü sürücü İbrahim Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye yollandı. Bugün Gemlik ilçesinde toprağa verilen Ağa'nın, arkadaşları lastik değiştirirken, yoldan geçen araçları telefonunun ışığını yakarak uyardığı sırada kazanın gerçekleştiği ortaya çıktı.