Emir Faruk Ağa’nın ölümünde acı detay: Meğer kazadan dakikalar önce…

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emir Faruk Ağa'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Serhat Kaplan ve Sinan Atahan, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.