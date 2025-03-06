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EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Emlak vergisi ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
14:21
EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Emlak vergisi ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Emlak vergisi ödemeleri yılda iki kez gerçekleştiriliyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte konut sahipleri, bu vergiye dair araştırmalarını yoğunlaştırdı. Konut sahipleri, taşınmazın rayiç bedelinin binde 1'i oranında (büyükşehirlerde binde 2), işyeri sahipleri ise rayiç bedelin binde 2'si oranında (büyükşehirlerde binde 4) emlak vergisi ödüyor. Peki, emlak vergisinin birinci taksit ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak?