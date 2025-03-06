EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Emlak vergisi ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Meskenler için belirlenen metrekare maliyet bedelleri, 369,88 TL ile 16.967,51 TL arasında değişiklik gösterecek. Buna göre, farklı inşaat sınıfları için geçerli olacak asgari ve azami metrekare maliyet bedelleri şu şekilde belirlendi:

Lüks inşaatlar: 7.740,78 TL ile 16.967,51 TL

Birinci sınıf inşaatlar: 3.266,73 TL ile 11.346,71 TL

İkinci sınıf inşaatlar: 2.301,27 TL ile 7.687,59 TL

Üçüncü sınıf inşaatlar: 777,35 TL ile 5.235,86 TL

Basit inşaatlar: 369,88 TL ile 2.361,32 TL