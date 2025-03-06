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Haberler Yaşam EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Emlak vergisi ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 14:21

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Emlak vergisi ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Emlak vergisi ödemeleri yılda iki kez gerçekleştiriliyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte konut sahipleri, bu vergiye dair araştırmalarını yoğunlaştırdı. Konut sahipleri, taşınmazın rayiç bedelinin binde 1'i oranında (büyükşehirlerde binde 2), işyeri sahipleri ise rayiç bedelin binde 2'si oranında (büyükşehirlerde binde 4) emlak vergisi ödüyor. Peki, emlak vergisinin birinci taksit ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak?

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Emlak vergisi ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2025 yılına ait emlak ve çevre temizlik vergisi için ilk taksit ödemelerinin başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Gecikme faizi ile karşılaşmamak isteyenlerin, ödemelerini zamanında yapmaları önem taşıyor. İşte, 2025 yılı emlak vergisi 1. taksit ödeme dönemiyle ilgili detaylar haberin devamında...

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Emlak vergisi ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2025 yılı emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri, 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Verginin ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım'dan 30 Kasım'a kadar yapılabilecek.

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EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Emlak vergisi ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

EMLKA VERGİSİ NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi, TC kimlik numarası veya sicil numarası kullanılarak kolayca ödenebilir. Ayrıca, e-Devlet üzerinden birçok belediyeye ait sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgilerine ulaşmak da mümkündür.

Vergi ödemeleri, belediye veznelerinin yanı sıra posta çeki, e-belediye sistemi üzerinden kredi kartıyla ya da bankalara havale veya EFT yoluyla gerçekleştirilebilir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Emlak vergisi ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2025 YILI EMLAK VERGİSİ ORANLARI BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kısa süre önce Resmi Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 2025 yılı için emlak vergisine esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Emlak vergisi ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Meskenler için belirlenen metrekare maliyet bedelleri, 369,88 TL ile 16.967,51 TL arasında değişiklik gösterecek. Buna göre, farklı inşaat sınıfları için geçerli olacak asgari ve azami metrekare maliyet bedelleri şu şekilde belirlendi:

Lüks inşaatlar: 7.740,78 TL ile 16.967,51 TL
Birinci sınıf inşaatlar: 3.266,73 TL ile 11.346,71 TL
İkinci sınıf inşaatlar: 2.301,27 TL ile 7.687,59 TL
Üçüncü sınıf inşaatlar: 777,35 TL ile 5.235,86 TL
Basit inşaatlar: 369,88 TL ile 2.361,32 TL