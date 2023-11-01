Emre Paksoy’un beraat kararına itiraz, Can Paksoy hakkında yakalama kararı

Avukat Rezan Epözdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yargıtay 1. Ceza Dairesince verilen bozma kararı sonrası duruşma günü beklenmeksizin Sanık Can Paksoy hakkında yakalama kararı verilmesini belirterek, "Henüz hayatının baharında katledilen ve geleceği ellerinde alınan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun faillerinin tespiti ve emsal mahiyette cezalandırılması için 13 yıldır hukuki mücadelemiz devam ediyor. Beraat kararları iki defa Yargıtay tarafından bozuldu. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." dedi. Epözdemir, Can Paksoy hakkında yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağının verilmesini talep etti.