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Haberler Yaşam Emre Paksoy’un beraat kararına itiraz, Can Paksoy hakkında yakalama kararı
Giriş Tarihi: 01.11.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 06:56

Emre Paksoy’un beraat kararına itiraz, Can Paksoy hakkında yakalama kararı

Yargıtay, 2010'da İstanbul'da bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan Can Paksoy hakkında beraat kararını bozmuş, Emre Paksoy'un ise beraatini ise onamıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Paksoy'un beraat kararına itiraz etti. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun Avukatı Rezan Epözdemir, Can Paksoy hakkında yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağının verilmesini talep etti.

İLKER TURAK
Emre Paksoy’un beraat kararına itiraz, Can Paksoy hakkında yakalama kararı

Yargıtay, 2010'da İstanbul Beyoğlu'da bir apartman boşluğunda cansız bedeni bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan Can ve Emre Paksoy kardeşlerle ilgili kararını geçtiğimiz günlerde verdi. Paksoy Holding'in sahibi Mahmut Paksoy'un küçük oğlu Can Paksoy'un kız arkadaşı Nazlı Sinem Erköseoğlu, 26 Eylül 2010'da ağabey Mahmut Emre Paksoy'un dairesinin bulunduğu Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Mithat Paşa Apartmanı'nın havalandırma boşluğunda ölü bulundu.

Emre Paksoy’un beraat kararına itiraz, Can Paksoy hakkında yakalama kararı

İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Holdingin veliahtı iki kardeş hakkında "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık iki kardeş, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014'te beraat etti.

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Emre Paksoy’un beraat kararına itiraz, Can Paksoy hakkında yakalama kararı

ABD'deki Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ailesinin kararı temyiz etmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının bozulmasını istedi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili yapılan temyiz başvurusunu inceledi. Daire, yerel mahkemenin Can Paksoy hakkında verdiği beraat kararını bozarken, Mahmut Emre Paksoy hakkında verilen beraat kararını onadı. Yüksek Mahkeme, Can Paksoy'a müebbet hapis cezası verilmesi için dosyayı ilgili mahkemeye gönderdi.

Emre Paksoy’un beraat kararına itiraz, Can Paksoy hakkında yakalama kararı

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BERAATE İTİRAZ ETTİ

Paksoy kardeşlerle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut Emre Paksoy hakkında verilen beraat kararına itiraz etti. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun Avukatı Rezan Epözdemir, sanık Can Paksoy hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı verilmesi ve yurt dışına çıkış yasağı koyulması talebiyle İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Emre Paksoy’un beraat kararına itiraz, Can Paksoy hakkında yakalama kararı

Avukat Rezan Epözdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yargıtay 1. Ceza Dairesince verilen bozma kararı sonrası duruşma günü beklenmeksizin Sanık Can Paksoy hakkında yakalama kararı verilmesini belirterek, "Henüz hayatının baharında katledilen ve geleceği ellerinde alınan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun faillerinin tespiti ve emsal mahiyette cezalandırılması için 13 yıldır hukuki mücadelemiz devam ediyor. Beraat kararları iki defa Yargıtay tarafından bozuldu. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." dedi. Epözdemir, Can Paksoy hakkında yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağının verilmesini talep etti.

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