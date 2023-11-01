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Emre Paksoy’un beraat kararına itiraz, Can Paksoy hakkında yakalama kararı
Giriş Tarihi: 01.11.2023 06:56
Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
06:56
Emre Paksoy’un beraat kararına itiraz, Can Paksoy hakkında yakalama kararı
Yargıtay, 2010'da İstanbul'da bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan Can Paksoy hakkında beraat kararını bozmuş, Emre Paksoy'un ise beraatini ise onamıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Paksoy'un beraat kararına itiraz etti. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun Avukatı Rezan Epözdemir, Can Paksoy hakkında yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağının verilmesini talep etti.