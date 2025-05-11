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Haberler Yaşam En fedakar anne: 16 senedir rahat uyuyamıyor! Kader böyleymiş ne yapabilirim ki?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 11:19

En fedakar anne: 16 senedir rahat uyuyamıyor! Kader böyleymiş ne yapabilirim ki?

66 yaşındaki Ümmühani Yılmaz'ın ömrü yatalak oğluna bakmakla geçti. 16 yıldır yatağa bağımlı oğluna bakan Yılmaz, "Uyanır ve 'Anne' der. Uyandıktan sonra su ister, suyunu veririm. Elini yüzünü silerim. Çayımızı hazırlarız, içeriz. Ondan sonra yemeğini yediririm" dedi. İşte fedakar annenin hikayesi…

DHA
En fedakar anne: 16 senedir rahat uyuyamıyor! Kader böyleymiş ne yapabilirim ki?

Kayseri İncesu oturan Ümmühani Yılmaz fedakarlığıyla herkesin takdirini kazandı… 4 çocuk annesi Ümmühani Yılmaz'ın oğlu Mesut Yılmaz'a 2009 yılında beyin tümörü teşhisi kondu. Ameliyat edilen Yılmaz, geçirdiği felç sonucunda yatağa bağımlı hale geldi.

En fedakar anne: 16 senedir rahat uyuyamıyor! Kader böyleymiş ne yapabilirim ki?

Eşi Mustafa Yılmaz'ı 33 yıl önce İstanbul'da tren kazasında kaybeden Ümmühani Yılmaz, 16 yıldır oğlu Mesut'a bakıyor. Yaşadığı süreci anlatan Yılmaz, "Yıl 1992'de İstanbul'da tren kazasında eşimi kaybettim. 4 çocuğum var. Ben Mesut'la kalıyorum. Bu hastam, 16 senedir yatar. 2009 yılının 27 Mart gününden beri bu yatağa bağlandı.

16 yıldır yatağa bağımlı oğluna bakıyor | Video

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En fedakar anne: 16 senedir rahat uyuyamıyor! Kader böyleymiş ne yapabilirim ki?

Kanserin 2008'de belirtisi oldu. Doktor, '5 yıl ayakta yaşar ondan sonra kalan ömrünü yatakta geçirir' dedi. Beyninde tümör varmış. Tümör alındıktan sonra felç gibi bir şey geçirdi. Ambulans çağırdık gittik. Doktor, bunun kalan ömrünün yatakta geçeceğini bahsetti. Ben bakıyorum" diye konuştu.

En fedakar anne: 16 senedir rahat uyuyamıyor! Kader böyleymiş ne yapabilirim ki?

'16 SENEDİR RAHAT YATMIŞ DEĞİLİM
'Oğluyla günlük yaşantısını anlatan Ümmühani Yılmaz, "Ben uyanırım genellikle. Ben 16 senedir yatağımı edip de rahat yatmış değilim. Kıyafetlerimle yatar, kalkarım. Ola ki bir şey olur da derin uykuya dalmışsın gibi. Ben Allah'tan korktuğumdan kıyafetlerimle yatar kalkarım.

En fedakar anne: 16 senedir rahat uyuyamıyor! Kader böyleymiş ne yapabilirim ki?

Kalkarım bu uyuyor olur. Ben hiç çıt çıkarmam. Giderim ya mutfakta ya da burada otururum. Ondan sonra makineyi bile çalıştırmam. Uyanır ve 'Anne' der. Uyandıktan sonra su ister, suyunu veririm. Elini yüzünü silerim.