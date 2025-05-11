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En fedakar anne: 16 senedir rahat uyuyamıyor! Kader böyleymiş ne yapabilirim ki?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
11:19
En fedakar anne: 16 senedir rahat uyuyamıyor! Kader böyleymiş ne yapabilirim ki?
66 yaşındaki Ümmühani Yılmaz'ın ömrü yatalak oğluna bakmakla geçti. 16 yıldır yatağa bağımlı oğluna bakan Yılmaz, "Uyanır ve 'Anne' der. Uyandıktan sonra su ister, suyunu veririm. Elini yüzünü silerim. Çayımızı hazırlarız, içeriz. Ondan sonra yemeğini yediririm" dedi. İşte fedakar annenin hikayesi…