EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Resimli, ayetli, dualı, anlamlı, uzun-kısa, resimli cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

"Kim Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter. (Talak, 3) Hayırlı Cumalar."

"Duaların kabul, gönlün huzurla dolsun. Bu mübarek Cuma gününde her şey gönlünce olsun."

"Allah'ım! Bizi affet, bizi doğru yoldan ayırma, rahmetinle bizi kuşat. Hayırlı Cumalar."