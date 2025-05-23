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Haberler Yaşam EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Resimli, ayetli, dualı, anlamlı, uzun-kısa, resimli cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar
Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 06:21

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Resimli, ayetli, dualı, anlamlı, uzun-kısa, resimli cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Mübarek Cuma gününün gelmesiyle gönüller yine manevi huzurla doluyor. Cuma namazına saatler kala, sevdiklerine dualar ve iyi dileklerle ulaşmak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. Bu mübarek günde, kalpleri ısıtacak, anlamlı, ayetli, kısa ve uzun cuma sözlerini sizler için derledik. Sosyal medya ya da mesaj yoluyla paylaşabileceğiniz, resimli ve yeni cuma mesajlarıyla sevdiklerinize hayırlı cumalar dileyebilirsiniz. İşte 23 Mayıs 2025'e özel, gönüllere dokunan mesajları ile Hayırlı Cumalar....

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Resimli, ayetli, dualı, anlamlı, uzun-kısa, resimli cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

Cuma günü yaklaşırken, sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında paylaşmak üzere anlamlı cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Cuma namazına kısa bir süre kala, dostlarına, aile üyelerine ya da sevdiklerine dualar eşliğinde güzel dilekler iletmek isteyenler, resimli, ayetli, kısa ve uzun cuma mesajları arıyor. İşte gönülden gelen dualarla bezenmiş, paylaşmaya değer en güzel ve yeni resimli cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Resimli, ayetli, dualı, anlamlı, uzun-kısa, resimli cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

"İmkanların bittiği yerde iman başlar. Derdinden büyük Rabbin var, unutma. Hayırlı Cumalar."

"Allah'ım! Kalplerimize huzur, hayatımıza bereket ver. Dualarımızı kabul eyle. Hayırlı Cumalar."

"Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. (Bakara, 201) Hayırlı Cumalar."

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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Resimli, ayetli, dualı, anlamlı, uzun-kısa, resimli cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

HAYIRLI CUMALAR

"Bir Cuma daha geldi, duaların semaya yükseldiği vakitlerdir şimdi. Rabbim, kalbini ferah kılsın. Hayırlı Cumalar."

"Karanlıklar içinden aydınlığa çıkaran Rabbime hamdolsun. Gönlünüzde iman, yüzünüzde tebessüm eksik olmasın. Hayırlı Cumalar."

"Allah'ım! Kalbimize sabır, dilimize dua, bedenimize sağlık ver. Hayırlı Cumalar."

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Resimli, ayetli, dualı, anlamlı, uzun-kısa, resimli cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

"Kim Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter. (Talak, 3) Hayırlı Cumalar."

"Duaların kabul, gönlün huzurla dolsun. Bu mübarek Cuma gününde her şey gönlünce olsun."

"Allah'ım! Bizi affet, bizi doğru yoldan ayırma, rahmetinle bizi kuşat. Hayırlı Cumalar."

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Resimli, ayetli, dualı, anlamlı, uzun-kısa, resimli cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

"Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalbimizi dinin üzere sabit kıl. Hayırlı Cumalar."

"Rabbim! Gönlümüzü hayra, dualarımızı kabul edilenlerden eyle. Hayırlı Cumalar."

"Cuma günü, duaların kabul olduğu bir vakitte 'amin' diyen diller susmasın. Hayırlı Cumalar."