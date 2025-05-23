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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Resimli, ayetli, dualı, anlamlı, uzun-kısa, resimli cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar
Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
06:21
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI: Resimli, ayetli, dualı, anlamlı, uzun-kısa, resimli cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar
Mübarek Cuma gününün gelmesiyle gönüller yine manevi huzurla doluyor. Cuma namazına saatler kala, sevdiklerine dualar ve iyi dileklerle ulaşmak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. Bu mübarek günde, kalpleri ısıtacak, anlamlı, ayetli, kısa ve uzun cuma sözlerini sizler için derledik. Sosyal medya ya da mesaj yoluyla paylaşabileceğiniz, resimli ve yeni cuma mesajlarıyla sevdiklerinize hayırlı cumalar dileyebilirsiniz. İşte 23 Mayıs 2025'e özel, gönüllere dokunan mesajları ile Hayırlı Cumalar....