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Regaip Kandili mesajları ve sözleri! 2022 Resimli Kandil mesajları ve kısa, uzun, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları
Giriş Tarihi: 03.02.2022 09:51
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
14:08
Regaip Kandili mesajları ve sözleri! 2022 Resimli Kandil mesajları ve kısa, uzun, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları
Regaip Kandili Mesajları mübarek kandil gecesine erişmenin huzurunu yaşayan Müslümanlar tarafından inceleniyor. Dua, hadis ve iyi dilekler içeren bu mesajlarla sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler hazır kandil mesajı ve sözlerinden faydalanıyor. Yılın ilk kandili olmasıyla birlikte üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili için; "Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun" mesajı göndermek, sosyal medyada paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar yeni, değişik, anlamlı, etkileyici kandil mesajı seçeneklerini araştırıyor. 3 Şubat Regaip Kandil Mesajları altında dualı, hadisli ve ayetli mesaj seçeneklerine ulaşabilirsiniz. İşte sosyal medyada paylaşılacak, eşe dosta, arkadaşa gönderilecek en güzel, yazılı ve resimli kandil mesajları ile "Hayırlı Kandiller" mesajı!