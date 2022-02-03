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Haberler Yaşam Regaip Kandili mesajları ve sözleri! 2022 Resimli Kandil mesajları ve kısa, uzun, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları
Giriş Tarihi: 03.02.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 14:08

Regaip Kandili mesajları ve sözleri! 2022 Resimli Kandil mesajları ve kısa, uzun, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları

Regaip Kandili Mesajları mübarek kandil gecesine erişmenin huzurunu yaşayan Müslümanlar tarafından inceleniyor. Dua, hadis ve iyi dilekler içeren bu mesajlarla sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler hazır kandil mesajı ve sözlerinden faydalanıyor. Yılın ilk kandili olmasıyla birlikte üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili için; "Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun" mesajı göndermek, sosyal medyada paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar yeni, değişik, anlamlı, etkileyici kandil mesajı seçeneklerini araştırıyor. 3 Şubat Regaip Kandil Mesajları altında dualı, hadisli ve ayetli mesaj seçeneklerine ulaşabilirsiniz. İşte sosyal medyada paylaşılacak, eşe dosta, arkadaşa gönderilecek en güzel, yazılı ve resimli kandil mesajları ile "Hayırlı Kandiller" mesajı!

Regaip Kandili mesajları ve sözleri! 2022 Resimli Kandil mesajları ve kısa, uzun, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları

Regaip Kandili Mesajları bu kutsal günden alacağı feyzi ve verimi arttırmak isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Sosyal medyadan ve mesajlaşma uygulamalarından "Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun" yazılı kandil mesajı göndermek isteyenler, 3 Şubat 2022 Regaip Kandili için hazırlanmış; en yeni, değişik, anlamlı, etkileyici, dualı ve ayetli Regaip Kandili Mesajları hakkında araştırma yapıyor. Hayırlı Kandiller mesajı göndermek için hadisli, ayetli ve dualı, resimli kandil mesajları burada! İşte en güzel mesaj seçenekleri…

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Regaip Kandili mesajları ile milyonlarca Müslüman bugün kandilleşecek ve sevaplarını katlayacak. Müslümanlar için adeta bir bayram havasında geçen, Müminler arasında hoş sohbetlere, dualara, hayır dileklerine vesile olan ve binbir fazileti bulunan kandillerden ilki geldi çattı. İşte Regaip Kandili için arkadaşlara gönderilecek, sosyal medyada paylaşılacak en güzel ve anlamlı Regaip Kandil mesajları ve sözleri!

Regaip Kandili mesajları ve sözleri! 2022 Resimli Kandil mesajları ve kısa, uzun, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları

REGAİP KANDİL MESAJLARI – 3 ŞUBAT 2022

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

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Regaip Kandili mesajları ve sözleri! 2022 Resimli Kandil mesajları ve kısa, uzun, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Regaip Kandili mesajları ve sözleri! 2022 Resimli Kandil mesajları ve kısa, uzun, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları

Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

Regaip Kandili mesajları ve sözleri! 2022 Resimli Kandil mesajları ve kısa, uzun, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

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