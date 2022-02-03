Regaip Kandili Mesajları bu kutsal günden alacağı feyzi ve verimi arttırmak isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Sosyal medyadan ve mesajlaşma uygulamalarından "Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun" yazılı kandil mesajı göndermek isteyenler, 3 Şubat 2022 Regaip Kandili için hazırlanmış; en yeni, değişik, anlamlı, etkileyici, dualı ve ayetli Regaip Kandili Mesajları hakkında araştırma yapıyor. Hayırlı Kandiller mesajı göndermek için hadisli, ayetli ve dualı, resimli kandil mesajları burada! İşte en güzel mesaj seçenekleri…

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Regaip Kandili mesajları ile milyonlarca Müslüman bugün kandilleşecek ve sevaplarını katlayacak. Müslümanlar için adeta bir bayram havasında geçen, Müminler arasında hoş sohbetlere, dualara, hayır dileklerine vesile olan ve binbir fazileti bulunan kandillerden ilki geldi çattı. İşte Regaip Kandili için arkadaşlara gönderilecek, sosyal medyada paylaşılacak en güzel ve anlamlı Regaip Kandil mesajları ve sözleri!