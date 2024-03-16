Giriş Tarihi: 16.03.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
13:46
En sinirli 3 burç! Öfkeden deliye dönüyorlar...
Astroloji, insanların doğum tarihleri ve zamanlarına göre belirlenen burçlar aracılığıyla kişilik özellikleri ve davranış eğilimleri arasında bir ilişki kurmayı amaçlar. Ancak, burçların belirli duygusal tepkilere veya davranışlara yol açtığı düşünülür. Astrologlar genellikle bazı burçların diğerlerine kıyasla daha sinirli olabileceğini öne sürerler. Bununla birlikte, bu tür genelleme ve varsayımlar, bireyler arasında büyük ölçüde değişebilir ve herhangi bir bilimsel kanıta dayanmaz.