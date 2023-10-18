En son 11 yıl önce görülmüştü: Onu bulmak için il dışından geldiler!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden bir ekip, dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan, Siirt'te 2012 yılında bir balıkçı tezgahında görülen ve Rize'deki balık müzesinde sergilenen leopar sazanını bulmak için, kente gelerek Botan Çayı'nda arama çalışması başlattı. Ekibin başındaki Doç. Dr. Cüneyt Kaya, buradaki balıkçıların birkaç yıl önce de leopar sazanını gördüklerini belirterek, "Türü arama çalışmalarını yerel balıkçılarla, tarım il müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşlarla yürütüyoruz. Duyum aldığımız anda bu balığın dünyada hala var olduğunu, yaşamını sürdürdüğünü kamuoyuna paylaşacağız" şeklinde konuştu.