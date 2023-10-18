En son 11 yıl önce görülmüştü: Onu bulmak için il dışından geldiler!

Yerel balıkçılarla yaptıkları görüşmelerde 2020'de kurulan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nden önce leopar sazanının görüldüğünü anladıklarını söyleyen Doç. Dr. Kaya, "Botan Çay'ı, aslında biraz daha az şansımızın olduğunu düşündüğümüz bir nehir. Şimdilik bulamadık türü ama yerel balıkçılarla yaptığımız görüşmelerde şunu anladık; birkaç yıl önce özellikle baraj kurulmadan önce bu türü zaman zaman gözlemlediklerini duyduk. Onlarla şimdi bağlantımız var devam ediyor. Türü arama çalışmalarını yerel balıkçılarla, tarım il müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşlarla yürütüyoruz. Duyum aldığımız anda bu balığın dünyada hala var olduğunu, yaşamını sürdürdüğünü kamuoyuna paylaşacağız" dedi.



