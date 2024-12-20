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BAŞLIYOR! EN UZUN GECE (21 ARALIK GÜNDÖNÜMÜ) | En uzun gece ne zaman, kaç saat sürüyor, hangi illerde yaşanacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
11:23
Kış mevsiminin en belirgin dönüm noktalarından biri olan 21 Aralık, yılın en uzun gecesi ve kış gündönümü olarak takvimde yerini alıyor. Bu tarihten itibaren güneş ışıkları kuzey yarımkürede daha uzun süre görünmeye başlayacak. Peki, En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık nedir, günler uzayacak mı? 21 Aralık nedir, günler uzayacak mı? İşte, detaylar...