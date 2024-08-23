Giriş Tarihi: 23.08.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
13:07
Endonezya'da 4 metrelik timsah nehirdeki kadını canlı canlı yedi! 'Sadece bacakları görünüyordu...'
Endonezya Wali Nehri'nde iş yapmak için bulunan yaşlı kadın Halima Rahakbauw timsah saldırısına uğradı. Yerleşim yerine oldukça yaklaşan devasa sürüngen canlı canlı yediği kadının tüm uzuvlarını kopardı. O anlara şahitlik eden yerliler çaresiz kalırken tam 4 metrelik timsahın yakalanma anları anbean takip edildi. İşte akılalmaz olayın detayları...