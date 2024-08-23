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Giriş Tarihi: 23.08.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:07

Endonezya'da 4 metrelik timsah nehirdeki kadını canlı canlı yedi! 'Sadece bacakları görünüyordu...'

Endonezya Wali Nehri'nde iş yapmak için bulunan yaşlı kadın Halima Rahakbauw timsah saldırısına uğradı. Yerleşim yerine oldukça yaklaşan devasa sürüngen canlı canlı yediği kadının tüm uzuvlarını kopardı. O anlara şahitlik eden yerliler çaresiz kalırken tam 4 metrelik timsahın yakalanma anları anbean takip edildi. İşte akılalmaz olayın detayları...

Endonezya’da 4 metrelik timsah nehirdeki kadını canlı canlı yedi! ’Sadece bacakları görünüyordu...’

Kimilerine göre deniz ürünleri toplayan kimilerine göre nehirde bulaşık yıkayan 54 yaşındaki Halima Rahakbauw tam 4 metrelik timsahın saldırması sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Köylülerin şahit olduğu üzere Halima Rahakbauw'un sadece bacakları görünüyordu.

Endonezya’da 4 metrelik timsah nehirdeki kadını canlı canlı yedi! ’Sadece bacakları görünüyordu...’

Endonezya coğrafi özellikleri ve konumu nedeniyle devasa sürüngenlerin yaşadığı ülkelerden biri. Özellikle yırtıcı deniz canlıları bu sulak alanda yerleşim yerlerine kadar yaklaşıyor.

Timsah saldırısı sık sık yaşanan durumlar arasında.

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Endonezya’da 4 metrelik timsah nehirdeki kadını canlı canlı yedi! ’Sadece bacakları görünüyordu...’

54 yaşındaki Halima Rahakbauw ndonezya'nın Maluku kentinde Wali Nehri yakınında yaşıyordu. Yaşlı kadının bazı duyumlara göre nehir üzerinde yemek sonrası bulaşık yıkadığı bazı haberlere göre ise istiridye topladığı belirtiliyor.

Endonezya’da 4 metrelik timsah nehirdeki kadını canlı canlı yedi! ’Sadece bacakları görünüyordu...’

TÜM UZUVLARINI KOPARDI!

Halima, nehirde bulunduğu sırada timsah saldırısını gerçekleştirdi ve kadının kolunu ve bacağını ısırdı. Çok geçmeden kadını öldüren timsah bir yerli tarafından görüldü.

Endonezya’da 4 metrelik timsah nehirdeki kadını canlı canlı yedi! ’Sadece bacakları görünüyordu...’

'SADECE BACAKLARI GÖRÜNÜYORDU'

Wali Köprüsü'nden geçen bir köylü suda timsahın etrafında bir insan bedeni gördü ancak sadece bacakları görünüyordu. Saldırıyı fark eden yerli adam Halima'nın ailesine haber verdi.

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