Endonezya’da 4 metrelik timsah nehirdeki kadını canlı canlı yedi! ’Sadece bacakları görünüyordu...’

Kimilerine göre deniz ürünleri toplayan kimilerine göre nehirde bulaşık yıkayan 54 yaşındaki Halima Rahakbauw tam 4 metrelik timsahın saldırması sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Köylülerin şahit olduğu üzere Halima Rahakbauw'un sadece bacakları görünüyordu.