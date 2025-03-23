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Endülüslü seyyahlara sürpriz kabul! 500 yıllık geleneğini canlandırmak için İspanya'dan yola çıkmışlardı
Giriş Tarihi: 23.03.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
07:02
Endülüslü seyyahlara sürpriz kabul! 500 yıllık geleneğini canlandırmak için İspanya'dan yola çıkmışlardı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaklaşık 5 ay önce at sırtında İspanya'dan hac yolculuğuna çıkan Endülüslü hacı adayları ile görüştü. Rodriguez, rahatsızlığı nedeniyle katılamazken, Mancha ve Harkassi yolculukları hakkında bilgi verdi.