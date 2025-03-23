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Haberler Yaşam Endülüslü seyyahlara sürpriz kabul! 500 yıllık geleneğini canlandırmak için İspanya'dan yola çıkmışlardı
Giriş Tarihi: 23.03.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 07:02

Endülüslü seyyahlara sürpriz kabul! 500 yıllık geleneğini canlandırmak için İspanya'dan yola çıkmışlardı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaklaşık 5 ay önce at sırtında İspanya'dan hac yolculuğuna çıkan Endülüslü hacı adayları ile görüştü. Rodriguez, rahatsızlığı nedeniyle katılamazken, Mancha ve Harkassi yolculukları hakkında bilgi verdi.

Endülüslü seyyahlara sürpriz kabul! 500 yıllık geleneğini canlandırmak için İspanya’dan yola çıkmışlardı

Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı hedefleyen Abdellah Hernandez Mancha, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, yaklaşık 5 ay önce İspanya'dan yola çıktı.

Endülüslü seyyahlara sürpriz kabul! 500 yıllık geleneğini canlandırmak için İspanya’dan yola çıkmışlardı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'ye ulaşan hacı adaylarını makamında kabul etti. Rodriguez, rahatsızlığı nedeniyle katılamazken, Mancha ve Harkassi yolculukları hakkında bilgi verdi.

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Endülüslü seyyahlara sürpriz kabul! 500 yıllık geleneğini canlandırmak için İspanya’dan yola çıkmışlardı

Mancha, Fransa'da atlarını bağlayacak bir alan bulmakta zorlandıklarını ancak tesadüfen sordukları birinin şehirde bu imkâna sahip tek kişi olduğunu ve kendilerini misafir ettiğini anlattı.

Endülüslü seyyahlara sürpriz kabul! 500 yıllık geleneğini canlandırmak için İspanya’dan yola çıkmışlardı

Ayrıca İtalya'da bir kişinin, "Sizin gibi ben de namaz kılmak istiyorum" dediğini belirten Mancha, bu yolculuğun insanlara İslam'ı anlatma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Endülüslü seyyahlara sürpriz kabul! 500 yıllık geleneğini canlandırmak için İspanya’dan yola çıkmışlardı

Mancha ve Harkassi, Erbaş ile yaklaşık 40 dakika süren görüşmelerinin ardından yolculukları ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mancha, maddi imkânlarının bulunmadığını belirterek, "Herkes bunun imkânsız olduğunu düşünüyordu.