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Enfeksiyonlu dişi çekilen 8 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! Az kalsın gözünden oluyordu
Giriş Tarihi: 05.07.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
19:48
Enfeksiyonlu dişi çekilen 8 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! Az kalsın gözünden oluyordu
İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre, enfeksiyonlu dişin çekilmesinin ardından yüzü şişmeye başlayan, ateşi çıkan, kusan 8 yaşındaki çocuk ve ailesi adeta kabusu yaşadı. Şikayetlerin başlamasının ardından tekrar başvurduğu diş polikliniğinde antibiyotik verilen küçük çocuk, durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye yatırıldı. Göz selüliti hastalığı teşhisi konulan 8 yaşındaki Rüzgar Taha Çavdar 11 gündür hastanede tedavi görürken, geç kalınması halinde çocuklarının gözünü kaybedebileceğini belirten Çavdar ailesi, olayın sorumlularından şikayetçi olacaklarını söyledi.