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Haberler Yaşam Enfeksiyonlu dişi çekilen 8 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! Az kalsın gözünden oluyordu
Giriş Tarihi: 05.07.2024 19:48 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 19:48

Enfeksiyonlu dişi çekilen 8 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! Az kalsın gözünden oluyordu

İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre, enfeksiyonlu dişin çekilmesinin ardından yüzü şişmeye başlayan, ateşi çıkan, kusan 8 yaşındaki çocuk ve ailesi adeta kabusu yaşadı. Şikayetlerin başlamasının ardından tekrar başvurduğu diş polikliniğinde antibiyotik verilen küçük çocuk, durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye yatırıldı. Göz selüliti hastalığı teşhisi konulan 8 yaşındaki Rüzgar Taha Çavdar 11 gündür hastanede tedavi görürken, geç kalınması halinde çocuklarının gözünü kaybedebileceğini belirten Çavdar ailesi, olayın sorumlularından şikayetçi olacaklarını söyledi.

Mustafa KAYA
Enfeksiyonlu dişi çekilen 8 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! Az kalsın gözünden oluyordu

Olay geçtiğimiz hafta Küçükçekmece'de bulunan özel bir diş polikliniğinde yaşandı. İddiaya göre, Seda Çavdar; 8 yaşındaki oğlu Rüzgar Taha Çavdar'ı dişinin ağrısı üzerine özel bir polikliniğe götürdü. 8 yaşındaki çocuğun önce filmi çekildi. Ardından anne Sevda Çavdar'a oğlunun dişinin kurtarılamayacağı, çekilmesi gerektiği söylendi. Doktor çekim işlemine başladı. Çocuk çığlık çığlığa bağırırken, çekim işlemi ise bir türlü gerçekleşmedi. İddiaya göre, ilk doktorun 45 dakika süren işleminin ardından çekim gerçekleşmeyince anneden odadan çıkması istendi. Anne bu talebi geri çevirirken, odaya başka doktor çağrıldı. Çekim işlemi ikinci doktor tarafından gerçekleştirildi.

Enfeksiyonlu dişi çekilen 8 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! Az kalsın gözünden oluyordu

Özel poliklinikte gerçekleştirilen diş çekiminin ardından Rüzgar Taha Çavdar ve anne Seda Çavdar, merkezden ayrılarak eve döndü. Dişi çekilen çocuğun yüzünde bir süre sonra şişlik meydana geldi. Bunun üzerine Seda Çavdar polikliniği aradı. Poliklinikte bulunan yetkili antibiyotik verilmediğini öğrenince aileye antibiyotik reçetesi yazarak kullanmasını söyledi.

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Enfeksiyonlu dişi çekilen 8 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! Az kalsın gözünden oluyordu

DİŞ ÇEKİMİ SONRASI YÜZÜ ŞİŞTİ VE ATEŞİ YÜKSELİP KUSMAYA BAŞLADI

Diş çekimi sonrasında yüzü şişip ateşi çıkan ve kusmaya başlayan 8 yaşındaki çocuk antibiyotiği kullanmasına rağmen yüzündeki şişlikler daha da arttı. Ateşi çıkan çocuk kusmaya başladı. Devamında polikliniğe giden aileye yetkililer bunun komplikasyon olduğunu ve yaşanabildiğini söyledi.

Enfeksiyonlu dişi çekilen 8 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! Az kalsın gözünden oluyordu

Eve geri dönen aile sorunların devam etmesiyle birlikte bu sefer başka bir hastaneye kontrole gitti. Orada çocuğun son durumunu gören yetkililer ise anne Seda Çavdar'a çocuğu hemen devlet hastanesine götürmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne giden aile burada çocuğunu muayene ettirerek çocuklarının göz selüliti olduğunu öğrendi. Yanlış tedavi sonucu kabus dolu günler yaşayan Rüzgar Taha Çavdar'ın ise 11 gündür hastanede tedavi altında tutuldu.

Enfeksiyonlu dişi çekilen 8 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! Az kalsın gözünden oluyordu

ANNE SEDA ÇAVDAR: OĞLUMUN DİŞİNİ ENFEKSİYONLU HALDE ÇEKTİLER HASTANELİK ETTİLER

Geçen ayın 25'inde Küçükçekmece'de özel bir kliniğe gittiklerini belirten anne Seda Çavdar, enfeksiyonlu dişin çekilmesi nedeniyle oğlunun hayatının tehlikeye sokulduğunu belirterek, "Yaşananların sebebi enfeksiyonlu dişin çekilmesinden dolayı oğlum Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde 11 gündür tedavi görüyor. Enfeksiyon beyine yayılsaydı bunun hesabını kim verecekti. Ben hiçbir şey istemiyorum, karşıma bir muhatap bulamadım. İşlemin faturasını bana sonradan komplikasyonlu diş olarak kestiler. Kendilerini aradım, muhtemelen kendilerini savunmaya çalışıyorlar. En azından özür dileyebilirdiniz dediğimde ise 'ben yasaları çok iyi biliyorum' dedi. Bekliyoruz, devlete sığınıyoruz. Ben şimdi buradan raporlarımı alıp savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bu kadar ucuz olmamalı. Bir çocuktan bahsediyoruz. Doktorlar direkt 'gözünü kaybedebilirdi' dediler. Ben adaletin yanımızda olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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