Enfeksiyonlu dişi çekilen 8 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! Az kalsın gözünden oluyordu

ANNE SEDA ÇAVDAR: OĞLUMUN DİŞİNİ ENFEKSİYONLU HALDE ÇEKTİLER HASTANELİK ETTİLER

Geçen ayın 25'inde Küçükçekmece'de özel bir kliniğe gittiklerini belirten anne Seda Çavdar, enfeksiyonlu dişin çekilmesi nedeniyle oğlunun hayatının tehlikeye sokulduğunu belirterek, "Yaşananların sebebi enfeksiyonlu dişin çekilmesinden dolayı oğlum Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde 11 gündür tedavi görüyor. Enfeksiyon beyine yayılsaydı bunun hesabını kim verecekti. Ben hiçbir şey istemiyorum, karşıma bir muhatap bulamadım. İşlemin faturasını bana sonradan komplikasyonlu diş olarak kestiler. Kendilerini aradım, muhtemelen kendilerini savunmaya çalışıyorlar. En azından özür dileyebilirdiniz dediğimde ise 'ben yasaları çok iyi biliyorum' dedi. Bekliyoruz, devlete sığınıyoruz. Ben şimdi buradan raporlarımı alıp savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bu kadar ucuz olmamalı. Bir çocuktan bahsediyoruz. Doktorlar direkt 'gözünü kaybedebilirdi' dediler. Ben adaletin yanımızda olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.