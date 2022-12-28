Haberler Yaşam Enflasyon oranı için ilk ipucu geldi! Emekli ve memur zamlarını belirleyecek: 2022 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 09:36

Enflasyon oranı için ilk ipucu geldi! Emekli ve memur zamlarını belirleyecek: 2022 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli zamlarında belirleyici olacak olan Aralık enflasyon oranı verisi için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamada. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyona göre belirlenecek olan rakamlar merakla beklenirken bu noktada ise "Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere her ay başında bir önceki aya ilişkin veri belli oluyor. Bu oran, Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşmişti. Peki, 2022 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar.