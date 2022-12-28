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Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 09:36

Enflasyon oranı için ilk ipucu geldi! Emekli ve memur zamlarını belirleyecek: 2022 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli zamlarında belirleyici olacak olan Aralık enflasyon oranı verisi için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamada. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyona göre belirlenecek olan rakamlar merakla beklenirken bu noktada ise "Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere her ay başında bir önceki aya ilişkin veri belli oluyor. Bu oran, Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşmişti. Peki, 2022 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar.

Enflasyon oranı için ilk ipucu geldi! Emekli ve memur zamlarını belirleyecek: 2022 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Aralık enflasyon oranı için nefesler tutuldu. Her ay olduğu gibi TÜİK Ocak ayının başında detayları paylaşacak. Bu veri, özellikle de emekli ve memurların zammında belirleyici olması nedeniyle şimdilerde Türkiye'nin öne çıkan maddeleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda ise "Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Veriler merakla beklenirken Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.80'e geriledi. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte o detaylar.

Enflasyon oranı için ilk ipucu geldi! Emekli ve memur zamlarını belirleyecek: 2022 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KASIM ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

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Enflasyon oranı için ilk ipucu geldi! Emekli ve memur zamlarını belirleyecek: 2022 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası, emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Buna göre 4 aylık enflasyon verisi 10,84 olurken, bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı oldu. Memur zam oranı ise 4 aylık yüzde 11,84 olarak netleşti.

Enflasyon oranı için ilk ipucu geldi! Emekli ve memur zamlarını belirleyecek: 2022 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şu an kesin olarak tarihi belli olmasa da her ayın ilk pazartesi günü enflasyon oranı açıklanıyor. Bu bağlamda, 2 Ocak 2022 Pazartesi veya 3 Ocak Salı günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

Enflasyon oranı için ilk ipucu geldi! Emekli ve memur zamlarını belirleyecek: 2022 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.80'e geriledi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek

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