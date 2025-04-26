Haberler
Yaşam
Engelli çocuğa 23 Nisan’ı bile çok gördüler: Arkadaşları eğlendi, o ‘çekilin’ dedikleri bir köşede izledi!
Giriş Tarihi: 26.04.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
11:01
Engelli çocuğa 23 Nisan’ı bile çok gördüler: Arkadaşları eğlendi, o ‘çekilin’ dedikleri bir köşede izledi!
İzmir Bayraklı'da küçüklerin eğitim gördüğü bir ilköğretim okulu, kocaman bir skandalla anıldı. 7 yaşındaki bedensel engelli Fatma Karakuş, doğumundan beri verdiği hayat mücadelesine kendi gününde, 23 Nisan'da mola vermek istedi. Ancak arkadaşları eğlenirken ailesi, ona uygun bir koreografi hazırlanmadığını dahası, 'siz çekilebilirsiniz' diyen eğitimcilerinin olduğunu iddia etti. Yaşıtları eğlenirken, engelli çocuk tekerlekli sandalyesinde, çekildiği bir köşede arkadaşlarını izledi. O anlar yürekleri sızlattı, tarifi olmayan görüntüler ortaya çıkardı.