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Giriş Tarihi: 07.01.2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 08:45

Enişte katiline 18 yıl hapis istemi! Ablasıyla konuşmaya gitti katil oldu

Konya'da 5 Ekim'de, ablasına şiddet uygulayıp, kendisini küçük düşürücü kelimeler kullanan eniştesi Oktay Can Anlı'yı (26) tabanca ile vurarak öldüren Muhammed Yasin Baydar (25) hakkında soruşturma tamamlandı. Baydar hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede Anlı'nın eşine sürekli şiddet uyguladığı belirtildi.

TOLGA YANIK
Enişte katiline 18 yıl hapis istemi! Ablasıyla konuşmaya gitti katil oldu

Olay, geçtiğimiz 5 Ekim günü merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Somuncu Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. Oto ekspertiz işi yapan Muhammed Yasin Baydar, 2,5 yıl önce evlendiği ablası Canan Anlı'ya (34) şiddet uygulayıp, eziyet ettiğini ileri sürdüğü eniştesi Oktay Can Anlı ile görüşmeye gitti. Görüşme sırasında çıkan tartışma sonrası Baydar, yanında getirdiği tabanca ile eniştesi Anlı'nın bacaklarına doğru ateş etti. Hastaneye kaldırılan Anlı kurtarılamadı. Gözaltına alınan Baydar ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Enişte katiline 18 yıl hapis istemi! Ablasıyla konuşmaya gitti katil oldu

21 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Muhammed Yasin Baydar hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundun da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Oktay Can'ın eşi Canan'a şiddet uyguladığı, bu nedenle de genç kadının zaman zaman babasının yanına gittiği, Canan'ın aile birliğinin dağılmaması için herhangi bir kuruma müracaat etmediği, Muhammed Yasin Baydar'ın ablasını döven eniştesi ile arasının iyi olmadığı ancak olay gününe kadar herhangi bir eylemde bulunmadığı belirtildi.

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Enişte katiline 18 yıl hapis istemi! Ablasıyla konuşmaya gitti katil oldu

ARKADAŞLARININ YANINDA KÜÇÜK DÜŞÜRMÜŞ

Olay gününün de anlatıldığı iddianamede, Oktay Can ve eşi Canan'ın bir araç kiralayıp, Antalya'ya gezmeye gitmeye karar verdikleri, araca Muhammed Yasin Baydar'ın kefil olacağı ancak Baydar'ın eniştesinin ehliyetinin olmadığını öğrenince bundan vazgeçtiği belirtildi. Baydar ve Anlı'nın oto ekspertiz işyerine geri döndükleri burada Baydar'ın da arkadaşları da varken Anlı'nın kayınbiraderini küçük düşürerek arkadaşlarının arkasından konuştuğunu söylediği, bu nedenle ikili arasında sözlü tartışma çıktığı kaydedildi.

Enişte katiline 18 yıl hapis istemi! Ablasıyla konuşmaya gitti katil oldu

ABLASIYLA GÖRÜŞMEYE GİTTİ, KATİL OLDU

Eniştesinin kendisi hakkındaki söylediklerine içerleyen ve ablasını arayarak ağlayan Muhammed Yasin Baydar'ın ablasının isteği üzerine evin olduğu bölgeye gittiği belirtilen iddianamede, Canan'ın bir sıkıntı olmaması için eşinin evden çıkmamasını isteyip kendisinin dışarı çıkarak kardeşinin yanına gittiği, bir süre sonra da Oktay Can'ın evden çıkarak Muhammed Yasin'in aracının yanına doğru gittiği, burada tartışma ve küfürleşmenin ardından Baydar'ın eniştesine vurduğu belirtildi.

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