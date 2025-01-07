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Enişte katiline 18 yıl hapis istemi! Ablasıyla konuşmaya gitti katil oldu
Giriş Tarihi: 07.01.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
08:45
Enişte katiline 18 yıl hapis istemi! Ablasıyla konuşmaya gitti katil oldu
Konya'da 5 Ekim'de, ablasına şiddet uygulayıp, kendisini küçük düşürücü kelimeler kullanan eniştesi Oktay Can Anlı'yı (26) tabanca ile vurarak öldüren Muhammed Yasin Baydar (25) hakkında soruşturma tamamlandı. Baydar hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede Anlı'nın eşine sürekli şiddet uyguladığı belirtildi.