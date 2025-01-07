Enişte katiline 18 yıl hapis istemi! Ablasıyla konuşmaya gitti katil oldu

21 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Muhammed Yasin Baydar hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundun da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Oktay Can'ın eşi Canan'a şiddet uyguladığı, bu nedenle de genç kadının zaman zaman babasının yanına gittiği, Canan'ın aile birliğinin dağılmaması için herhangi bir kuruma müracaat etmediği, Muhammed Yasin Baydar'ın ablasını döven eniştesi ile arasının iyi olmadığı ancak olay gününe kadar herhangi bir eylemde bulunmadığı belirtildi.

