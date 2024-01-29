Haberler
Yaşam
Eniştesi tarafından katledilmişti! Zeynep Ece'nin acılı ailesinden ilk açıklama: Evlatlıktan reddediyorum! En ağır cezayı alsın
Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
14:13
Eniştesi tarafından katledilmişti! Zeynep Ece'nin acılı ailesinden ilk açıklama: Evlatlıktan reddediyorum! En ağır cezayı alsın
Antalya'da eniştesi Zeynel Boyacı (33) tarafından öldürüldükten sonra boş araziye gömülen Zeynep Ece Aksay'ın (26) cenazesi, yakınları tarafından gözyaşlarıyla alındı. Aksay'ın babası Mustafa Aksay, şüphelinin eşi olan diğer kızı İlknur Boyacı'ya ev hapsi verilmesine tepki göstererek, "İlknur'a 'Kardeşinden haberin yok mu?' dediğimde 'Baba sana söylemedim mi Ece iyiymiş. Beni gizli numaradan arıyor' dedi. Kızım İlknur yanlış yönlendirdiği için bulunması bu kadar gecikti" diye konuştu. Aksay, kızı Zeynep'in cesedi daha önce bulunsaydı belki de Ali Diken cinayetinin işlenmemiş olabileceğini de söyledi.