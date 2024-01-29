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Haberler Yaşam Eniştesi tarafından katledilmişti! Zeynep Ece'nin acılı ailesinden ilk açıklama: Evlatlıktan reddediyorum! En ağır cezayı alsın
Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 14:13

Eniştesi tarafından katledilmişti! Zeynep Ece'nin acılı ailesinden ilk açıklama: Evlatlıktan reddediyorum! En ağır cezayı alsın

Antalya'da eniştesi Zeynel Boyacı (33) tarafından öldürüldükten sonra boş araziye gömülen Zeynep Ece Aksay'ın (26) cenazesi, yakınları tarafından gözyaşlarıyla alındı. Aksay'ın babası Mustafa Aksay, şüphelinin eşi olan diğer kızı İlknur Boyacı'ya ev hapsi verilmesine tepki göstererek, "İlknur'a 'Kardeşinden haberin yok mu?' dediğimde 'Baba sana söylemedim mi Ece iyiymiş. Beni gizli numaradan arıyor' dedi. Kızım İlknur yanlış yönlendirdiği için bulunması bu kadar gecikti" diye konuştu. Aksay, kızı Zeynep'in cesedi daha önce bulunsaydı belki de Ali Diken cinayetinin işlenmemiş olabileceğini de söyledi.

DHA
Eniştesi tarafından katledilmişti! Zeynep Ece’nin acılı ailesinden ilk açıklama: Evlatlıktan reddediyorum! En ağır cezayı alsın

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den (32) 20 Aralık'tan beri haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulunduktan sonra bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında bulunan garson Zeynel Boyacı, kurye Ali Diken'i (32) öldürdüğünü itiraf etti. Ağır küfür ve hakaretler etmesi nedeniyle Diken'i öldürdüğünü dile getiren Boyacı, polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'in cenazesinin olduğu yeri ekiplere gösterdi.

Eniştesi tarafından katledilmişti! Zeynep Ece’nin acılı ailesinden ilk açıklama: Evlatlıktan reddediyorum! En ağır cezayı alsın

Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide kadavra arama köpeği 'Obert' ve kepçe ile yapılan aramada, Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı.

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Eniştesi tarafından katledilmişti! Zeynep Ece’nin acılı ailesinden ilk açıklama: Evlatlıktan reddediyorum! En ağır cezayı alsın

Boyacı, aynı noktaya yaklaşık 30 metre mesafede battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin ise bir süredir haber alınamayan baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Zeynel Boyacı ifade işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Boyacı'nın eşi İlknur Boyacı hakkında ise 'konutu terk etmeme' şartıyla denetimli serbestlik kararı verildi.

Eniştesi tarafından katledilmişti! Zeynep Ece’nin acılı ailesinden ilk açıklama: Evlatlıktan reddediyorum! En ağır cezayı alsın

DNA TESTİNDE BELİRLENDİ
Battaniyeye sarılı cesedin Zeynep Ece Aksay'a ait olup olmadığının tespiti için ailesinden DNA örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testte cesedin Aksay'a ait olduğu kesinleşti.

Eniştesi tarafından katledilmişti! Zeynep Ece’nin acılı ailesinden ilk açıklama: Evlatlıktan reddediyorum! En ağır cezayı alsın

'KIZIM İLKNUR'UN DAHA ÇOK CEZA ALMASINI İSTİYORUM'
Zeynep Ece Aksay'ın babası Mustafa ve annesi Fatma Aksay ile yakınları cenazeyi almaya geldi. Burada gazetecilere konuşan Mustafa Aksay, cinayetin aydınlatılmayan noktaları olduğunu belirterek, "Zeynep Ece Aksay cinayetinde biz emniyet mensuplarından rica ediyoruz. Bunun aydınlatılmayan tarafları var. Çünkü Zeynep Ece'nin ablası yanında mıydı? Yanındaysa niye kardeşini kurtarmadı? Zeynep Ece Aksay'ın cinayet gecesi eve geldiğinde battaniyesini Zeynel 'çöpe attım' demiş. Çöpe attı da madem kızımın bilgisi var mıymış? Biz kızımız İlknur'un bilgisi olduğunu düşünüyoruz. Kardeşine sahip çıkmamış. Niye kardeşini korumamış? İlknur'un ev hapsi nedir? Daha çok ceza almasını istiyoruz" dedi.

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