Eniştesi tarafından katledilmişti! Zeynep Ece’nin acılı ailesinden ilk açıklama: Evlatlıktan reddediyorum! En ağır cezayı alsın

'KIZIM İLKNUR'UN DAHA ÇOK CEZA ALMASINI İSTİYORUM'

Zeynep Ece Aksay'ın babası Mustafa ve annesi Fatma Aksay ile yakınları cenazeyi almaya geldi. Burada gazetecilere konuşan Mustafa Aksay, cinayetin aydınlatılmayan noktaları olduğunu belirterek, "Zeynep Ece Aksay cinayetinde biz emniyet mensuplarından rica ediyoruz. Bunun aydınlatılmayan tarafları var. Çünkü Zeynep Ece'nin ablası yanında mıydı? Yanındaysa niye kardeşini kurtarmadı? Zeynep Ece Aksay'ın cinayet gecesi eve geldiğinde battaniyesini Zeynel 'çöpe attım' demiş. Çöpe attı da madem kızımın bilgisi var mıymış? Biz kızımız İlknur'un bilgisi olduğunu düşünüyoruz. Kardeşine sahip çıkmamış. Niye kardeşini korumamış? İlknur'un ev hapsi nedir? Daha çok ceza almasını istiyoruz" dedi.

