Enkaz aracından lüks otomobile! Deprem bölgesinden gümrüğe uzanan yasa dışı şebeke

ENKAZ ALTINDAKİ VE HASARLI ARAÇLARI KULLANDILAR

Yapılan incelemelerde, deprem bölgesinde enkaz altında kalan, trafik kazaları sonrası hurdaya çıkan veya ağır hasarlı araçlara ait ruhsat belgeleri ile şasi numaralarının yasa dışı yollardan değiştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin, bu yöntemle araçları yasal gibi göstererek piyasaya sürdüğü belirlendi.