Haberler
Yaşam
Enkaz aracından lüks otomobile! Deprem bölgesinden gümrüğe uzanan yasa dışı şebeke
Giriş Tarihi: 12.01.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
08:53
Enkaz aracından lüks otomobile! Deprem bölgesinden gümrüğe uzanan yasa dışı şebeke
Deprem bölgesinde enkaz altında kalan veya trafik kazalarında hurdaya dönen araçlar, yasa dışı yollardan yeniden trafiğe kazandırıldı. Gürcistan ve Bulgaristan'daki gümrük kapılarından ülkeye sokulan yabancı plakalı araçların şasi numaraları, kimyasal sıvılarla silinerek hasarlı araçların numaralarıyla değiştirildi. Ankara polisinin düzenlediği operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken 40 milyon Türk lirası haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı.