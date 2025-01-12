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Haberler Yaşam Enkaz aracından lüks otomobile! Deprem bölgesinden gümrüğe uzanan yasa dışı şebeke
Giriş Tarihi: 12.01.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 08:53

Enkaz aracından lüks otomobile! Deprem bölgesinden gümrüğe uzanan yasa dışı şebeke

Deprem bölgesinde enkaz altında kalan veya trafik kazalarında hurdaya dönen araçlar, yasa dışı yollardan yeniden trafiğe kazandırıldı. Gürcistan ve Bulgaristan'daki gümrük kapılarından ülkeye sokulan yabancı plakalı araçların şasi numaraları, kimyasal sıvılarla silinerek hasarlı araçların numaralarıyla değiştirildi. Ankara polisinin düzenlediği operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken 40 milyon Türk lirası haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı.

ÖMER ÇETİN
Enkaz aracından lüks otomobile! Deprem bölgesinden gümrüğe uzanan yasa dışı şebeke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, 2 ay süren teknik takip sonrası Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Enkaz aracından lüks otomobile! Deprem bölgesinden gümrüğe uzanan yasa dışı şebeke

ENKAZ ALTINDAKİ VE HASARLI ARAÇLARI KULLANDILAR

Yapılan incelemelerde, deprem bölgesinde enkaz altında kalan, trafik kazaları sonrası hurdaya çıkan veya ağır hasarlı araçlara ait ruhsat belgeleri ile şasi numaralarının yasa dışı yollardan değiştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin, bu yöntemle araçları yasal gibi göstererek piyasaya sürdüğü belirlendi.

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Enkaz aracından lüks otomobile! Deprem bölgesinden gümrüğe uzanan yasa dışı şebeke

GÜMRÜK KAPILARI ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPTILAR

Dolandırıcılık şebekesinin, Gürcistan Sarp Gümrük Kapısı ve Bulgaristan Kapıkule Gümrük Kapısı üzerinden ülkeye getirilen yabancı plakalı araçların şasi numaralarını kimyasal sıvılar kullanarak değiştirdiği ortaya çıktı. Bu araçlara ağır hasarlı araçların şasi numaralarını işleyen şüphelilerin, dolandırıcılık şemasını bu şekilde kurduğu anlaşıldı.

Enkaz aracından lüks otomobile! Deprem bölgesinden gümrüğe uzanan yasa dışı şebeke

40 MİLYON TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Araştırmalar sonucunda şüphelilerin 25 aracın şasi numarasını değiştirerek bu araçları internet siteleri ve oto galerileri aracılığıyla satışa sundukları tespit edildi. Bu yöntemle 3 vatandaşı mağdur eden şüphelilerin toplamda 40 milyon Türk lirası haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Enkaz aracından lüks otomobile! Deprem bölgesinden gümrüğe uzanan yasa dışı şebeke

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI, SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ankara polisi, operasyonuyla yasa dışı araç ticaretine ağır bir darbe vurdu ve büyük bir mağduriyetin önüne geçti.

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