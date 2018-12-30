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'te eşler arası kızak çekme yarışması yapıldı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 16:43
Erciyes'te eşler arası kızak çekme yarışması yapıldı

Kayak Merkezi'nde 'Artık çekilmez oldun' eşler arası kızak yarışmasının ilk elemesinde renkli görüntüler ortaya çıktı

Erciyes'te eşler arası kızak çekme yarışması yapıldı

Kış sezonu boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapan 'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması 12 çiftin katılımı ile gerçekleşti.

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Erciyes'te eşler arası kızak çekme yarışması yapıldı

A.Ş.'nin organize ettiği, Tekir bölgesindeki kızak alanında yapılan etkinlikte eşler piste çıktı.

Erciyes'te eşler arası kızak çekme yarışması yapıldı

Yarışmada erkekler, eşlerini kızakla önce yukarı çekti, ardından da birlikte kayarak bitiş çizgisine ulaşmak için çaba sarf etti.

Erciyes'te eşler arası kızak çekme yarışması yapıldı

Erkeklerin zorlandığı etkinlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Erciyes'te eşler arası kızak çekme yarışması yapıldı

Yarışmada Kübra- Mustafa Özbek çifti birinci, Neslihan- Necmettin Kambur çifti ikinci, Zeynep- Oğuz Oğuzhan çifti ise üçüncülüğü elde etti.

Erciyes'te eşler arası kızak çekme yarışması yapıldı

Dereceye giren çiftlere ödüllerini Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı verdi.

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