Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Erciyes’te kayak yapan Rus Turist düşerek hayatını kaybetmişti: Cenazesi ülkesine gönderildi!
Giriş Tarihi: 07.01.2025 17:48 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 17:48

Erciyes’te kayak yapan Rus Turist düşerek hayatını kaybetmişti: Cenazesi ülkesine gönderildi!

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışında kayak yaparken dengesini kaybederek düşen Tımofeı Gubskıı isimli kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından ülkesine gönderildi.

DHA
Erciyes’te kayak yapan Rus Turist düşerek hayatını kaybetmişti: Cenazesi ülkesine gönderildi!

Rus turist Tımofeı Gubskıı, ailesi ile birlikte kayak yapmak için 4 Ocak'ta Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi.

Erciyes’te kayak yapan Rus Turist düşerek hayatını kaybetmişti: Cenazesi ülkesine gönderildi!

Gubskıı, dün öğle saatlerinde Develi Kapı'da pist dışında kayak yapmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erciyes’te kayak yapan Rus Turist düşerek hayatını kaybetmişti: Cenazesi ülkesine gönderildi!

Erciyes'in yaklaşık 2 bin 300 rakımında kayak yapan Gubskıı, iniş sırasında dengesini kaybederek düştü.

Erciyes’te kayak yapan Rus Turist düşerek hayatını kaybetmişti: Cenazesi ülkesine gönderildi!

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Erciyes A.Ş. pist görevlileri sevk edildi.

Erciyes’te kayak yapan Rus Turist düşerek hayatını kaybetmişti: Cenazesi ülkesine gönderildi!

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gubskıı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA