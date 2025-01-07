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Erciyes’te kayak yapan Rus Turist düşerek hayatını kaybetmişti: Cenazesi ülkesine gönderildi!
Giriş Tarihi: 07.01.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
17:48
Erciyes’te kayak yapan Rus Turist düşerek hayatını kaybetmişti: Cenazesi ülkesine gönderildi!
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışında kayak yaparken dengesini kaybederek düşen Tımofeı Gubskıı isimli kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından ülkesine gönderildi.