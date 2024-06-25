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Haberler Yaşam Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu? Paylaşımının yıl dönümüydü! İşte Eren Bülbül'ün hayatı
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 07:05

Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu? Paylaşımının yıl dönümüydü! İşte Eren Bülbül'ün hayatı

Türkiye tarihine kazınan kahramanlık hikayesi ile adı anılan Eren Bülbül kimdir, nereli, şehit olduğunda kaç yaşındaydı gibi sorularla gündeme geliyor. Henüz şehit olmadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren' paylaşımıyla hatırlanan genç kahramanın hikayesi yeniden araştırılıyor. İşte, Eren Bülbül'ün hayatı, mezarı ve ailesi hakkında merak edilenler...

Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu? Paylaşımının yıl dönümüydü! İşte Eren Bülbül’ün hayatı

Eren Bülbül kimdir, nereli, şehit olduğunda kaç yaşındaydı gibi sorular arama motorlarında yerini aldı. Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin yerini ihbar eden genç kahramın şehit oluşu Türkiye'nin hafızasına kazındı. Bülbül'ün hayatı filme de konu oldu. İşte, Eren Bülbül'ün hayatı...

Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu? Paylaşımının yıl dönümüydü! İşte Eren Bülbül’ün hayatı

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü.

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Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu? Paylaşımının yıl dönümüydü! İşte Eren Bülbül’ün hayatı

İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı. Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu.

Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu? Paylaşımının yıl dönümüydü! İşte Eren Bülbül’ün hayatı

Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.

Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu? Paylaşımının yıl dönümüydü! İşte Eren Bülbül’ün hayatı

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla hafızalarda derin iz bırakan şehit Bülbül'ü, Türkiye kalbine gömdü.

Sevenlerinin "İyi ki varsın Eren" sözleriyle hatırladığı Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.

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