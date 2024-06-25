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Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu? Paylaşımının yıl dönümüydü! İşte Eren Bülbül'ün hayatı
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
07:05
Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu? Paylaşımının yıl dönümüydü! İşte Eren Bülbül'ün hayatı
Türkiye tarihine kazınan kahramanlık hikayesi ile adı anılan Eren Bülbül kimdir, nereli, şehit olduğunda kaç yaşındaydı gibi sorularla gündeme geliyor. Henüz şehit olmadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren' paylaşımıyla hatırlanan genç kahramanın hikayesi yeniden araştırılıyor. İşte, Eren Bülbül'ün hayatı, mezarı ve ailesi hakkında merak edilenler...