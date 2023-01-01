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Giriş Tarihi: 01.01.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 14:19

Eren Bülbül kimdir, şehit olduğunda kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? Eren Bülbül hikayesi - hayatı

Henüz 15 yaşında bir çocukken kahramanlık öyküsüyle Türkiye'nin hafızasına kazınan Eren Bülbül, hayatıyla ilgili olarak çekilen biyografi filminin televizyon ekranlarına gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin yerini ihbar eden ve güvenlik güçlerine yer göstererek yardımcı olmaya çalışan Eren Bülbül'ün teröristlerin açtığı ateşle şehit edilmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Peki, Eren Bülbül kimdir, şehit olduğunda kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? İşte hayatı ve hakkında detaylar...

Eren Bülbül kimdir, şehit olduğunda kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? Eren Bülbül hikayesi - hayatı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin yerini ihbar eden ve güvenlik güçlerine yardım ederken şehit olan Eren Bülbül, kahramanlık hikayesiyle zihinlere kazınmıştı. Küçük yüreğinde kocaman bir vatan sevgisiyle dolup taşan gencin hayatı, pandemi döneminde bir filme de konu olmuştu. Kesişme: İyi Ki Varsın Eren isimli yapım bu akşam televizyonda izleyenleri buluşacak. Peki, Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? İşte detaylar…

Eren Bülbül kimdir, şehit olduğunda kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? Eren Bülbül hikayesi - hayatı

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü.

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Eren Bülbül kimdir, şehit olduğunda kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? Eren Bülbül hikayesi - hayatı

İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Eren Bülbül kimdir, şehit olduğunda kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? Eren Bülbül hikayesi - hayatı

Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı. Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu.

Eren Bülbül kimdir, şehit olduğunda kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? Eren Bülbül hikayesi - hayatı

Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.

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