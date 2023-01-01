Eren Bülbül kimdir, şehit olduğunda kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? Eren Bülbül hikayesi - hayatı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin yerini ihbar eden ve güvenlik güçlerine yardım ederken şehit olan Eren Bülbül, kahramanlık hikayesiyle zihinlere kazınmıştı. Küçük yüreğinde kocaman bir vatan sevgisiyle dolup taşan gencin hayatı, pandemi döneminde bir filme de konu olmuştu. Kesişme: İyi Ki Varsın Eren isimli yapım bu akşam televizyonda izleyenleri buluşacak. Peki, Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? İşte detaylar…