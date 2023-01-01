Eren Bülbül kimdir, şehit olduğunda kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? Eren Bülbül hikayesi - hayatı

Henüz 15 yaşında bir çocukken kahramanlık öyküsüyle Türkiye'nin hafızasına kazınan Eren Bülbül, hayatıyla ilgili olarak çekilen biyografi filminin televizyon ekranlarına gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin yerini ihbar eden ve güvenlik güçlerine yer göstererek yardımcı olmaya çalışan Eren Bülbül'ün teröristlerin açtığı ateşle şehit edilmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Peki, Eren Bülbül kimdir, şehit olduğunda kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? İşte hayatı ve hakkında detaylar...