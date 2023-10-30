Ergene Nehri için tehlike çanları: Kirlilik seviyesi yükseldi!

Trakya'da sık sık kirliliği ile gündeme gelen Ergene Nehri için tehlike çanları çalıyor. Nehirde çevre endüstriyel analiz incelemesi yapıldı. Su 4'üncü derece kirli çıktı. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Burada baktığınız zaman kimyasal oksijen ihtiyacı, azot, fosfor yükleri açısından nehrin o bölgesinde kirliliğin arttığını, kıta arası su kalitesi yönetmeliğine göre de 4'üncü sınıf su kalitesine düştüğü, yani en kirli su kalitesine düştüğünü görüyoruz" dedi.