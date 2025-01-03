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Erkek arkadaşı tarafından ensesinden vurulmuştu: Genç muhabir 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti!
Giriş Tarihi: 03.01.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
21:42
Erkek arkadaşı tarafından ensesinden vurulmuştu: Genç muhabir 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti!
Elazığ'da meydana gelen korkunç olayda 26 yaşındaki Vahap Selim Çetin isimli şahıs evine gittiği muhabir kız arkadaşı Semra Demirelli'yi çıkan tartışma esnasında belinden çıkardığı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç muhabir 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.