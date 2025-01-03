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Haberler Yaşam Erkek arkadaşı tarafından ensesinden vurulmuştu: Genç muhabir 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti!
Giriş Tarihi: 03.01.2025 21:42 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 21:42

Erkek arkadaşı tarafından ensesinden vurulmuştu: Genç muhabir 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti!

Elazığ'da meydana gelen korkunç olayda 26 yaşındaki Vahap Selim Çetin isimli şahıs evine gittiği muhabir kız arkadaşı Semra Demirelli'yi çıkan tartışma esnasında belinden çıkardığı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç muhabir 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA
Erkek arkadaşı tarafından ensesinden vurulmuştu: Genç muhabir 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti!

Olay, 15 Kasım 2024'te öğle saatlerinde Elazığ'da meydana geldi.

Erkek arkadaşı tarafından ensesinden vurulmuştu: Genç muhabir 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti!

Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti.

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Erkek arkadaşı tarafından ensesinden vurulmuştu: Genç muhabir 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti!

Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Erkek arkadaşı tarafından ensesinden vurulmuştu: Genç muhabir 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti!

Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.

Erkek arkadaşı tarafından ensesinden vurulmuştu: Genç muhabir 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti!

Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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