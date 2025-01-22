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Haberler Yaşam Erzincan Piknik Alanları - Erzincan'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:16

Erzincan Piknik Alanları - Erzincan'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok kişi piknik yapmak için farklı mesire alanlarına giderler. Sevdikleriyle birlikte, şehir merkezinden uzakta, doğanın içerisinde kafa dinlemek ve hoş vakit geçirmek isteyen kişiler için çok sayıda mekân vardır. Erzincan'da yaşayan kişilerin de merak ettiği bu piknik yerleri sıklıkla tercih edilmiştir. Erzincan piknik alanları yazımızda mutlaka görülmesi gereken mekânlara yer verdik. Erzincan Piknik Alanları, Erzincan Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımızın devamında sizlerle.

Erzincan Piknik Alanları - Erzincan’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Piknik, özellikle sevdiklerinizle birlikte yapabileceğiniz eğlenceli aktivitelerden birisidir. Şehir hayatından uzakta, doğanın verdiği sakinliğin içinde kafa dinlemek isteyen kişilerin tercih edeceği çok sayıda piknik yeri vardır. Erzincan'da yaşayan ve hafta sonunu sevdikleriyle güzel geçirmek isteyen kişilerin gidebileceği mesire alanları çeşitlilik gösterir. Erzincan, ülkenin doğusunda bulunan ve zengin mutfağıyla ön plana çıkan bir şehirdir. Doğal güzellikleriyle de bilinen bu kentte piknik, yürüyüş gibi farklı aktivitelerin yapılabileceği mekânlar vardır. Ailesi veya arkadaşlarıyla hoş vakitler geçirmek isteyen kişiler bu mesire alanlarını tercih edebilir. Doğada vakit geçirmek ve yeni güne taze bir başlangıç yapmak isteyen kişilerin gidebileceği bu mesire alanları, şehrin pek çok bölgesinde bulunur. Erzincan piknik alanları yazımızda, sıklıkla tercih edilen mekânlara yer verdik.

Erzincan Piknik Alanları - Erzincan’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Erzincan Piknik Alanları

Erzincan'da yaşayan ve piknik yapmak isteyen kişilerin gidebileceği piknik alanları vardır. Bu piknik alanları şu şekildedir;

Otlukbeli Gölü

Doğal sit alanı olan bu göl, merkeze 148 km uzaklıktadır. Gölün etrafında yer alan piknik alanında sevdiklerinizle piknik yapabilirsiniz. Dünyadaki tek traverten gölü olan bu göl, yerli-yabancı pek çok ziyaretçiye kapı aralayan bir yerdir.

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Erzincan Piknik Alanları - Erzincan’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Girlevik Çağlayanı

Şehir merkezine 29 km mesafede bulunan bu piknik alanı, doğal güzelliğinin yanında serinliğiyle sıkça tercih edilen bir yerdir. Turistik bir bölge olan Girlevik Çağlayanı aynı zamanda piknik yapabileceğiniz ortamlardan birisidir.

Ekşisu Mesire Alanı

Erzincan merkezine 11 km uzaklıkta bulunan bu piknik yeri, doğal maden suyunun çıktığı, park alanlarının yer aldığı, piknik yapmak için son derece ideal bir ortamdır. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan bu mesire alanında go-kart pisti ve restoran da bulunur.

Erzincan Piknik Alanları - Erzincan’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Erzincan Piknik Yerleri

Erzincan'da hafta sonunu dolu dolu geçirmek isteyen ve sevdikleriyle piknik yapacaklar için çok sayıda mesire alanı bulunur. Bu piknik yerlerinden bazıları aşağıdaki gibidir;

  • Cumhuriyet Parkı
  • Dereboğazı Piknik Alanı
  • Atatürk Parkı
  • Esentepe Tabiat Parkı
  • Kemah Soğuksular Aile Piknik Alanı
Erzincan Piknik Alanları - Erzincan’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Erzincan Mesire Alanları

Erzincan'da yaşayan ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen kişilerin gidebileceği mesire alanları çeşitlilik gösterir. Bu mesire alanlarından bazıları şunlardır;

  • Çift Oluk Mesire Alanı
  • Alpaslan Türkeş Parkı
  • Keklikkayası Tabiat Parkı
  • Barış Manço Parkı
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