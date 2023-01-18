Erzincan’da Gezilecek Yerler 2023 - Erzincan Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Erzincan Gezilecek Yerler

Yüzyıllarca canlı bir kültürel ve tarihi yaşam süren Erzincan, Tunç Çağı'ndan beri yerleşim yeri olarak bilinmektedir. Tarihi İpek Yolu üzerinde konumlanmış olan Erzincan çok köklü bir kültüre sahip olması nedeniyle, coğrafyasında barındırdığı miraslar sayesinde kültür turizmi için oldukça uygun bir kent olarak da bilinmektedir.

Erzincan'da gezilecek yerler arasında başlıca olarak; Kemah Kalesi, Hıdır Abdal Sultan Türbesi, Mama Hatun Kervansarayı, Sultan Melik ve Terzi Baba Türbeleri, Abrenk Kilisesi, Erzincan Müzesi ve Altıntepe Antik Kentleri örnek verilebilir. Erzincan, gezilecek tarihi turistik mekanlarının yanı sıra doğal güzellikleriyle de birçok turistin ve gezginin dikkatini çekmeye devam etmektedir.