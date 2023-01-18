Erzincan’da Gezilecek Yerler 2023 - Erzincan Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Malazgirt zaferi sonrası bir Türk kenti olan Erzincan, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. 234 bin nüfusa sahip olan Erzincan doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile birlikte ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Erzincan'da gezilecek yerler ile ilgili araştırmalar sonucunda kenti ziyaret eden misafirler ise keyifli bir gezi süreci geçirmektedir. İşte, Erzincan'da gezilecek yerler – Erzincan gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar ile ilgili hazırladığımız haberimiz...