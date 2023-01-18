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Haberler Yaşam Erzincan'da Gezilecek Yerler 2023 - Erzincan Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:46

Erzincan'da Gezilecek Yerler 2023 - Erzincan Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Malazgirt zaferi sonrası bir Türk kenti olan Erzincan, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. 234 bin nüfusa sahip olan Erzincan doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile birlikte ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Erzincan'da gezilecek yerler ile ilgili araştırmalar sonucunda kenti ziyaret eden misafirler ise keyifli bir gezi süreci geçirmektedir. İşte, Erzincan'da gezilecek yerler – Erzincan gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar ile ilgili hazırladığımız haberimiz...

Erzincan’da Gezilecek Yerler 2023 - Erzincan Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Tarihsel süreç içerisinde; Hitit, Urartu, Helen, Pers ve Med medeniyetlerinin hüküm sürdüğü Erzincan, sınırları içerisinde birçok tarihsel ve kültürel mirası da barındırmaya devam etmektedir. Bu sebepten ötürü, Erzincan, özellikle tarih severler tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Dilerseniz, Erzincan gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar hakkındaki detayları birlikte inceleyelim...

Erzincan’da Gezilecek Yerler 2023 - Erzincan Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Erzincan'da Gezilecek Yerler

Hitit medeniyetinden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar ayakta duran ve büyük öneme sahip olan Erzincan, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir kenti olarak karşımıza çıkmaktadır. İnanç turizmi ve kültür turizmi açısından görülebilecek birçok külliye, kutsal türbe, camii ve kale barındıran Erzincan, tarih meraklılarının ilgisini çeken görkemli Kemah Kalesi'ni de sınırlarında barındırmaktadır. İşte, Erzincan'da gezilecek yerler;

  • Kemaliye Karanlık Kanyon
  • Girlevik Şelalesi
  • Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi
  • Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi
  • Terzibaba Mezarlığı
  • Atatürk Portresi
  • Sultan Melik Türbesi
  • Acemoğlu Köprüsü Şehitler Anıtı
  • Mama Hatun Türbesi
  • Otlukbeli Gölü
  • Erzincan Saat Kulesi
  • Altıntepe Kalesi
  • Soğuk Sular Şelalesi
  • Otlukbeli Şehitler Anıtı
  • Lökhane
  • Ergan Dağı
  • Mama Hatun Parkı
  • Kemah Kalesi
  • Abrenk Kilisesi
  • Kadıgölü
  • Aygır Gölü
  • Girlevik Şelalesi
  • Beytahtı Mesire Yeri
  • Köroğlu Mağarası
  • Munzur Dağları
  • Ekşisu Kaplıcası
  • Erzincan Ilıcası
  • Taşçı Hamamı
  • Ergan Kayak Merkezi
  • Sakaltutan Kayak Merkezi
  • Altıntepe Ören Yeri
  • Erzincan Yedi Göller
  • Gülalibey Camii
  • Melik Gazi Türbesi
  • Mama Hatun Kervansarayı
  • Mama Hatun Türbesi
  • Hıdır Abdal Sultan Türbesi
  • Dumanlı Yaylası
  • Sultan Melik Türbesi
  • Pülümür Vadisi
  • Terzi Baba Camii
  • Keşiş Dağı
  • Tarihi Kemaliye Evleri
  • Erzincan Tren Garı
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Erzincan’da Gezilecek Yerler 2023 - Erzincan Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Erzincan Gezilecek Yerler

Yüzyıllarca canlı bir kültürel ve tarihi yaşam süren Erzincan, Tunç Çağı'ndan beri yerleşim yeri olarak bilinmektedir. Tarihi İpek Yolu üzerinde konumlanmış olan Erzincan çok köklü bir kültüre sahip olması nedeniyle, coğrafyasında barındırdığı miraslar sayesinde kültür turizmi için oldukça uygun bir kent olarak da bilinmektedir.

Erzincan'da gezilecek yerler arasında başlıca olarak; Kemah Kalesi, Hıdır Abdal Sultan Türbesi, Mama Hatun Kervansarayı, Sultan Melik ve Terzi Baba Türbeleri, Abrenk Kilisesi, Erzincan Müzesi ve Altıntepe Antik Kentleri örnek verilebilir. Erzincan, gezilecek tarihi turistik mekanlarının yanı sıra doğal güzellikleriyle de birçok turistin ve gezginin dikkatini çekmeye devam etmektedir.

Erzincan’da Gezilecek Yerler 2023 - Erzincan Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

Tunç Çağı'ndan beri yaşamın var olduğu bilinen Erzincan'a, milattan önce 2.000 senesinde Hurriler tarafından yerleşim gerçekleştirilmiştir. Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzincan; Hurriler, Hayaşlılar, Azizler, Urartular, Medler, Persler, Helenler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi medeniyetlere kent olmuştur. Erzincan'da özellikle kültür turizmi açısından gezilmesi ve görülmesi gereken yerler bulunmaktadır. İşte, görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar;

  • Hıdır Abdal Sultan Türbesi
  • Mama Hatun Kervansarayı
  • Mama Hatun Türbesi
  • Abrenk Kilisesi
  • Gülabibey Camii
  • Erzincan Kalesi – Kemah Kalesi
  • Terzibaba Camii
  • Erzincan Melik Gazi Türbesi
  • Erzincan Müzesi
  • Nafız Paşa Hamamı
  • Terzibaba Türbesi
  • Refahiye Merkez Camii
  • Altıntepe Antik Kentleri
  • Kemaliye Evleri
  • Altıntepe Ören Yeri
  • Abrenk – Vank Dikitleri
  • Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi
  • Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi
  • Ocak Köyü Ali Gürer Müzesi
Erzincan’da Gezilecek Yerler 2023 - Erzincan Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Erzincan Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

Erzincan'ın ekonomisi tarıma dayalı olarak bilinmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kentlerinden olan Erzincan'ın konumuna uygun olarak doğal güzellikleri de çok çeşitli bir yapıdadır. Hem Erzincan hem de Erzincan çevresi gezilecek doğal mekanlar hakkında verilebilecek örnekler şu şekildedir;

  • Kemah, Kemaliye, Refahiye, Tercan ilçeleri
  • Otlukbeli Gölü
  • Karanlık Kanyon
  • Ekşisu Mesire Alanı
  • Ergan Kayak Merkezi
  • Munzur Dağları
  • Dumanlı Yaylası
  • Aygır Gölü
  • Pülümür Vadisi
  • Dereboğazı Piknik Alanı
  • Keşiş Dağı
  • Barış Manço Parkı
  • Kadıgölü Parkı
  • Girlevik Şelalesi
  • Sakaltutan Kayak Merkezi
  • Karasu Nehri
  • Beytahtı Mesire Alanı
  • Kutlutepe
  • Akbaba Tepesi
  • Ayazma Deresi Sancak Piknik Alanı
  • Köroğlu Mağarası
  • Erzincan Buz Mağaraları
  • Erzincan Ilıcası
  • Erzincan Ekşisu Kaplıcası
  • Ala Mağarası
  • Kırkgöz Mesire Alanı
  • Kemah Tanasur Deresi
  • Arap Kızı Dağı
  • Sivas, Erzurum ve Tunceli gibi civar kentler
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