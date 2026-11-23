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Erzurum deprem son dakika: 23 Kasım 2026 Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 23.11.2026 20:35
Erzurum deprem son dakika: 23 Kasım 2026 Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Erzurum'da akşam saatlerinde meydana gelen deprem, bölgede yaşayan vatandaşlarda endişeye neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Çat ilçesi olan sarsıntıya ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Depremin ardından vatandaşlar son dakika deprem haberlerini ve güncel verileri araştırmaya başladı.