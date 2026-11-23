23 Kasım 2026 Pazartesi günü yaşanan sarsıntının ardından Erzurum ve çevresindeki son depremler listesi yeniden gündeme geldi. AFAD tarafından açıklanan verilerde depremin merkez üssü, meydana geldiği saat ve yerin derinliğine ilişkin ayrıntılar belli oldu.