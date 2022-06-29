Erzurum Piknik Alanları 2023 - Erzurum’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

15 Temmuz Milli İrade Piknik Alanı

Şehrin kuzeybatısında bulunan bu piknik alanı, piknik yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir yerdir. Burada ayrıca mescit, park alanı, futbol sahası ve otopark da bulunur.

Atatürk Üniversitesi Mesire Alanı

Şehrin batısında, Atatürk Üniversitesi'nin içerisinde bulunan bu mesire alanını, bölge halkı da sıklıkla tercih etmiştir. Çardaklı bir alanda bulunan bu mesire yeri, kafa dinleyebileceğiniz, sakin bir yerdir.