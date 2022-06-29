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Haberler Yaşam Erzurum Piknik Alanları 2023 - Erzurum'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:39 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:49

Erzurum Piknik Alanları 2023 - Erzurum'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Erzurum piknik alanları, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ailesiyle ve tüm sevdikleriyle piknik yapmak isteyenler için çok sayıda mesire alanı bulunur. Erzurum'da yaşayan, doğada, yeşilliğin arasında kafa dinlemek ve sevdikleriyle piknik yapmak isteyen kişilerin tercih edeceği mesire alanları çeşitlilik gösterir. Erzurum Piknik Alanları, Erzurum Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımızda, mutlaka görmeniz gereken piknik alanlarına yer verdik.

Erzurum Piknik Alanları 2023 - Erzurum’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak istediğimiz zaman, doğaya kaçar ve deşarj oluruz. Kafa dinlemek, iş ve okul stresini atmak için gidebileceğimiz çok sayıda mekân vardır. Özellikle sevdiklerimizle hoş vakitler geçirmek istediğimizde bu mekânları tercih ederiz. Hafta sonunu değerlendirmek için piknik gibi farklı aktiviteler yapmak isteyen kişilerin gidebileceği çok sayıda mesire alanı bulunur. Ülkenin doğusunda yer alan Erzurum, doğal güzellikleriyle dikkat çeken yerlerden birisidir. Burada yaşayan veya şehir dışından gelen kişiler, Erzurum piknik alanları konusunu sıkça araştırmıştır. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte, ailesiyle güzel vakit geçirmek isteyenlerin gideceği mekânlar oldukça fazladır. Çocuklu aileler için de oldukça ideal olan bu piknik alanları tercih edilebilir. Erzurum piknik alanları yazımızın devamında, bölge halkının da sıkça tercih ettiği bu mekânlara yer verdik. İşte detaylar...

Erzurum Piknik Alanları 2023 - Erzurum’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Erzurum Piknik Yerleri

Erzurum'da piknik yapmak isteyenlerin sıklıkla araştırdığı konulardan birisi şehirde bulunan piknik yerleridir. Ailesi ve sevdikleriyle güzel vakit geçirmek isteyenlerin gidebileceği bu piknik yerleri şu şekildedir;

Palandöken Kent Ormanı

Erzurum'a 5 km mesafede bulunan bu ormanlık alanı, temiz ve sakin yapısıyla gelenlerin kafa dinlemesinde birebirdir. Piknik dışında yürüyüş alanının da bulunduğu bu ormanda geniş otopark da vardır. Piknik için ağaçların altında masaları da ücretsiz olarak kullanmak mümkün.

Dumlu Piknik Alanı

Erzurum'un kuzeydoğusunda, şehir merkezine 20 km mesafede bulunan bu piknik alanı, birçok imkâna sahip yerlerden birisidir.

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Erzurum Piknik Alanları 2023 - Erzurum’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

15 Temmuz Milli İrade Piknik Alanı

Şehrin kuzeybatısında bulunan bu piknik alanı, piknik yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir yerdir. Burada ayrıca mescit, park alanı, futbol sahası ve otopark da bulunur.

Atatürk Üniversitesi Mesire Alanı

Şehrin batısında, Atatürk Üniversitesi'nin içerisinde bulunan bu mesire alanını, bölge halkı da sıklıkla tercih etmiştir. Çardaklı bir alanda bulunan bu mesire yeri, kafa dinleyebileceğiniz, sakin bir yerdir.

Erzurum Piknik Alanları 2023 - Erzurum’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Erzurum Piknik Alanları

Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok kişinin kaçamak adresi olan mesire alanları çokça araştırılmıştır. Erzurum'da yaşayan ve burada piknik yapmak isteyenlerin tercih edebileceği mekânlar şu şekildedir;

  • Abdurrahman Gazi Piknik Alanı
  • Tekederesi (Gölet) Piknik Alanı
  • 12 Mart Parkı
  • Ak Özdemir Piknik Alanı
  • Özdemir Dinlenme Tesisi
Erzurum Piknik Alanları 2023 - Erzurum’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Erzurum Mesire Alanları

Erzurum'da çok sayıda mesire alanı bulunur. Ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle güzel vakit geçirmek isteyenlerin gidebileceği mesire alanlarından birkaçı şu şekildedir;

  • Olimpiyat Parkı
  • Aşık Emrah Parkı
  • Ata Park Botanik Bahçesi
  • Çeçenistan Parkı
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